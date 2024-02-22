CHP çapsızlıkta açık ara önde

CHP Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrilerek yerine Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Özel’in seçilmesi sonrasında partide Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve yerel seçimlerdeki hezimet sonrasında gidilecek bir kurultayda rövanş hesapları yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği üçlü bir kamplaşma başladı.

Özgür Özel’in altılı masa ortaklarını yeniden ittifaka ikna edememesi nedeniyle DEM Parti ile gidilen “Kent uzlaşısı” da tabanda büyük tepki çekti. DEM Parti için bazı başkan adaylarının geri çekilmesi, çok sayıda belediye meclis üyeliklerinin bu partiye ayrılması partilileri isyan ettirdi. Aday belirleme sürecinde il ve ilçe teşkilatlarının sesine kulaklarını tıkayan ve ön seçim yerine atama ile aday belirleyen CHP’de istifalarla başlayan sancılı süreç, listelerin belirlenmesi ve teslim edilmesi sonrasında da sürdü. Birçok ilçede listeler saat 17.00’ye kadar teslim edilemezken, bazı ilçelerde ise bilinçli bir şekilde teslim edilmedi.

Balıkesir İvrindi’de CHP’nin Belediye Başkan adayı Ali Kundakçı, İlçe Başkanlığı tarafından kendisine kumpas kurulduğunu ve listelerin bilinçli bir şekilde ilçe seçim kuruluna teslim edilmediğini açıkladı.

MEYDAN KAVGASINI POLİS AYIRDI

CHP Genel Başkanı Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. Benzer bir gecikme de Karabük’te yaşandı. CHP Karabük merkez ilçe yönetimi, belediye ve İl Genel Meclisi üyesi adaylarının listesini İlçe Seçim Kuruluna saat 17.02’de teslim etti. Seçim kurulu aday listelerinin geç verilmesi nedeniyle tutanak tuttu.

CHP yönetiminin itirazı üzerine toplanan kurul, CHP’nin Karabük’te seçimlere katılabileceğine karar verdi. Tabanda yaşanan gerginlikler bazı yerlerde kavgaya dönüştü. Artvin’in Hopa ilçesinde CHP’nin İl Genel Meclisi üyeliği listesine bir grup partilinin itirazı sonucu çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, polis ve çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.

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ÖZEL, KILIÇDAROĞLU’NU SORUMLU TUTTU

Parti içinde yaşanan kaostan isim vermeden Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını sorumlu tutan Özel, “Parti içinde geçen kurultayı hâlâ hazmedemeyen hazımsızlar var. 1 Nisan’ı bekleyen 3-5 hazımsız var. Avuçlarını yalarlar” sözleriyle partideki bölünmüşlüğü itiraf etti.

Hataylıların ve parti teşkilatının büyük tepkisine rağmen, kendisinin de istemediği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermek zorunda kalan Özel, Meclis’te sohbet ettiği gazetecilere durumu, “Lütfü Savaş ile 75 dakika süren toplantı yaptık. 40 kişi toplandık herkes Lütfü Savaş dedi” sözleriyle aktardı.

CHP’NİN HALKA HİZMET GİBİ BİR DERDİ HİÇ OLMADI

CHP’de yaşanan kaosu akit’e değerlendiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş; “CHP’nin hiçbir zaman iktidar olmak gibi bir derdi olmadı. Ancak bu gidişle artık ana muhalefette de kalamayacak. CHP’de partiyi ele geçirme savaşı var. Daha önce Deniz Baykal’ın genel başkanlıktan indirilmesinden sonra Kılıçdaroğlu tamamen partiyi kendi düşüncesi ve kendi tanıdıklarıyla ele geçirdi. Şimdi de bu operasyon Özgür Özel tarafından yapılıyor. Halka hizmet gibi bir dertleri zaten yok” dedi.

CHP’DE NEREYE EL ATSANIZ ELİNİZDE KALIR

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise şunları söyledi. “CHP, altılı masa da yok olduğu için DEM’siz herhangi bir sonuç alamaz. Kent uzlaşısı denilen, aslında Kandil ile KCK ile yapılmış bir ittifaktan başka bir şey değil. Ama buna mecbur ve mahkumlar. Bunun için taviz vermek zorunda kalıyorlar. Adaylar çekiliyor, istifalar yaşanıyor. Adaylıkların bazıları da DEM Parti’ye verilince tabanda sıkıntı oluşuyor. Bunun yanında CHP’de üçlü bir mücadele var. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adamlarını aday göstermeye çalışıyor. Gürsel Tekin partiye bazı kesimlerin hakim olduğunu belirterek istifa etti. CHP seçime bu şekilde giderek pek çok yerde büyük kayıplar yaşayacak. Normal şartlarda CHP yönetiminin bu halde sokağa bile çıkamaması lazım. Nereye el atarsanız lime lime dökülüyor. Parti dağılıyor ve herkes sadece kendisini kurtarmaya çalışıyor.”