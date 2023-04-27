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Gündem CHP çamur zihniyetinden vazgeçmiyor
Gündem

CHP çamur zihniyetinden vazgeçmiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-27 11:16:00 -
CHP çamur zihniyetinden vazgeçmiyor

Bilecik’te seçim koordinasyon merkezi açmaya hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi, CHP’li Belediye Başkanının kazı çalışmalı engeliyle karşılaştı. Merkezin önünde orta refüj kaldırımları boş yere söküldü.

CHP'li Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, merkezin açılışına 1 gün kala, belediyenin park ve bahçeler müdürlüğünde çalışan personeli, İsmet İnönü caddesine göndererek tam merkezin önündeki orta refüjde çalışma başlattı. Açılış tarihi günler öncesinden beli olmasına rağmen refüj kenarlarındaki kaldırım taşlarını söktüren Bakkalcıoğlu, açılışa beklenen yoğun kalabalığı bu sayede engellemek istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için Bozüyük ilçesi İsmet İnönü Caddesinde seçim koordinasyon merkezi hazırladı. CHP'li Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, merkezin açılışına 1 gün kala, belediyenin park ve bahçeler müdürlüğünde çalışan personeli, İsmet İnönü caddesine göndererek tam merkezin önündeki orta refüjde çalışma başlattı.

Açılış tarihi günler öncesinden beli olmasına rağmen refüj kenarlarındaki kaldırım taşlarını söktüren Bakkalcıoğlu, açılışa beklenen yoğun kalabalığı bu sayede engellemek istedi.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Partili partisiz her kesimin tepki ile karşıladığı olay sonrası, MHP'nin Koordinasyon Merkezi beklendiği gibi yoğun bir kalabalık eşliğine açıldı. MHP Bilecik Milletvekili adayı İbrahim Bağ yaptığı açıklamada, "Birilerini korku sarmış ama korkunun ecele faydası yok. Seçim Büromuzun açılışı sebebiyle Bozüyük Belediyesi'nin kasıtlı çalışmalarını Bozüyüklü ve Bilecikli hemşerilerimin taktirlerine bırakıyorum. Bozüyük'ün ve Bilecik'in bu konuda siyasi görüş belirtmeksizin yaşadığım bu hususa üzüldüğümü ve kirli siyasetin yapıldığı memleketim de bundan utanç duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

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