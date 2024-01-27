CHP büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu
31 Mart yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyükşehir belediye başkan adaylarını duyurdu.
31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere yaklaşılırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de aday belirleme çalışmaları hızla devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nde yapılan PM toplantısının ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde 8 büyükşehir ve 13 il belediyesi için adaylarını belirledi.
8 Büyükşehir Belediye Adayı belirlendi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Muhittin Böcek
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bülent Nuri Çavuşoğlu
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cafer Pekdemir,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Atlıhan Atila
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Azize Çeroğlu
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hasan Süha Saral
Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar
13 İl belediye başkan adayı belirlendi
Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut
Batman Belediye Başkan Adayı Hasan Sünük
Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ergcengiz
Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu
Düzce Belediye Başkan Adayı Sedat Çelikel
Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek
Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan
Karabük Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ
Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı
Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal
Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu
Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek.
Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı
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