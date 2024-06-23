CHP bu işi sevdi! İstanbul’dan sonra şimdi de Bursa: Halkın ekmeğine roket gibi zam

Göreve geldiklerinde başta ekmek ve su olmak üzere vatandaşa sağladıkları hizmetlerde indirim yapacakları vaadinde bulunan ancak koltuğa oturduktan sonra sözlerinden cayan CHP'li belediye başkanları üzerine bir de yaptıkları zamlarla halkı zor duruma düşürüyor.

İstanbul'un bütçesini Roma'da, Almanya'da kendi zevkü sefasında çarçur eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halkın ekmeğine yaptığı yüzde 60 oranındaki zammın ardından CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.

Bursa'da halk ekmeğe yüzde 66 zam!

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam yaptı. 7,5 liradan satılan 400 gram ekmek, pazartesi gününden itibaren 12,5 liradan satışa sunulacak.

BESAŞ tarafından üretilen diğer ekmek fiyatları ise şu şekilde olacak;

"Tam buğday ekmek 22,5 lira, kepekli ekmek 17 lira, çavdarlı ekmek 22,5 lira, ruşeynli ekmek 22,5 lira, ayçekirdekli ekmek 25 lira, organik siyez tam buğday 45 lira, tam tahıllı ekmek 25 lira, yulaflı ekmek 25 lira, yöresel köy ekmeği 45 lira, rol ekmek 3 lira, kepekli rol ekmek 3 lira, tuzsuz rol ekmek 3 lira, şampiyon ekmek 7,5 lira, çikolatalı ekmek 7,5 lira ve sandviç ekmeği 3'lü 10 lira."

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