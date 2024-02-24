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Siyaset CHP Bodrum’da aday dayatma tepkisi!
Siyaset

CHP Bodrum’da aday dayatma tepkisi!

Yeniakit Publisher
2024-02-24 13:03:00 -
CHP Bodrum’da aday dayatma tepkisi!

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi aday listesine tepkisini dile getiriyordu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın kontenjanda ilk sırayı almasını sert sözlerle eleştiren Karakaya, tepki olarak MHP kontenjanından Cumhur İttifakı listesine ilk sıradan girdi. Bodrum Adliyesi önünde açıklama yapan Karakaya, birinci sıra adayı Mustafa Paşalı'nın yerine girdiğini söyledi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi aday listesine tepkisini dile getiriyordu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın kontenjanda ilk sırayı almasını sert sözlerle eleştiren Karakaya, tepki olarak MHP kontenjanından Cumhur İttifakı listesine ilk sıradan girdi. Bodrum Adliyesi önünde açıklama yapan Karakaya, birinci sıra adayı Mustafa Paşalı'nın yerine girdiğini söyledi.

BU İRADE NEDİR?

13 yıldır Bodrumspor'da başkanlık yaptığını dile getiren Karakaya, "Bodrumspor siyaset üstü bir kurum. Bizim ismimiz de öyleydi ama gelinen noktada Tamer Mandalinci başkanımız çok genç, pırıl pırıl. Bende heyecan uyandırmıştı. Kendisinin başarılı olacağına inanıyordum, yine de olabilir. Fakat bakıldığında Ankara'dan dayatma, meclise ithal adaylar yazılıyor. İyidir, kötüdür, o kişilerle ilgili problemimiz yok ama Bodrum'da hiç yaşamayan İstanbul Belediyesi Meclis üyesinin buraya yazılması benim zoruma gitti. Tamer başkanımı arıyorum, '12.00-01.00'a kadar Ahmet başkanım şahit, Sayın Özgür Özel'e bu ismi sildiremedik' diyor. Bu dayatma nedir? Bodrum'u dışarıdan ele alma iradesi nedir diyerek 2-3 gündür zoruma gidiyordu. Belki çok değerli bir insandır, iyi bir insandır. Kişisel problemimiz katiyen yok. Ama şekil olarak çamurdan olsun, Bodrum'da yaşayan bir insan olsun zihniyetindeydim" dedi. MHP kontenjanından Cumhur İttifakı listesine ilk sıradan giren Karakaya, "Hem MHP İlçe Başkanımıza hem AK Parti İlçe Başkanımıza, Bodrum'un değerli halkına selamlarımı sunuyorum. Sadece şunu söylüyorum, meclis üyelerini yazan kalem Ankara'nınsa Bodrum bizimdir diyorum. Herkes, ithal meclis üyelerine tepki için yanımda olsunlar" dedi.

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