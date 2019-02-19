CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri 2019 listesi CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş’ı aday gösterdi. Alper Taş ile birlikte Beyoğlu’nda yarışacak CHP Beyoğlu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beyoğlu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş’ı aday gösterdi. Alper Taş ile birlikte Beyoğlu’nda yarışacak CHP Beyoğlu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beyoğlu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP'nin Beyoğlu Belediye Meclis üyesi aday listesi.

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