0553 313 94 23

CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri 2019 listesi

CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş’ı aday gösterdi. Alper Taş ile birlikte Beyoğlu’nda yarışacak CHP Beyoğlu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beyoğlu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 16:49
CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri 2019 listesi

CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş’ı aday gösterdi. Alper Taş ile birlikte Beyoğlu’nda yarışacak CHP Beyoğlu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beyoğlu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP'nin Beyoğlu Belediye Meclis üyesi aday listesi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:49
  1. CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri 2019 listesi
  2. beyoğlu belediyesi meclis üyeleri
  3. beyoğlu belediye başkan yardımcıları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Kastamonu İl Başkanlığı listelerini açıkladı
    1. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    2. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    3. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    4. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    5. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    6. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    7. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset..
    8. Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek..
    9. Kocaeli'de tribün liderinin silahlı..
    10. Bosna Hersek'te "terör şüphelisi"..
    11. Tatvan’da kütüphane açılışı
    12. Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    13. AK Parti Büyükçekmece belediyesi..
    14. Yeni Toyota Corolla Ordulu sahibine..
    15. Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    16. Yangında hayatını kaybeden bebek,..
    17. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    18. Şuhut’ta güreş turnuvası
    19. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    20. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    21. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    22. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    23. Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi
    24. Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında..
    25. Teknoloji liderlerinin hikayeleri..
    26. KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon..
    27. Kastamonu’da sobadan sızan gazdan..
    28. Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde..
    29. Pelitköy’de 62 bin metrekare parke..
    30. ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü