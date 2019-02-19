CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri 2019 CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ı aday gösterdi. Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdüzü’nde yarışacak CHP Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

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