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CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri 2019

CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ı aday gösterdi. Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdüzü’nde yarışacak CHP Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 19:49
CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri 2019

CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ı aday gösterdi. Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdüzü’nde yarışacak CHP Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHPBeylikdüzü İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHPBeylikdüzü Belediye Meclis üyesi aday listesi.

1-İsmail Doğan Subaşı

2-Fatih Keleş

3-Erkan Erdoğan

4-Nazife Figen Karahan

5-Serdal Mumcu 

6-Mülayim Demirtaş

7-Zeynel Abidin Yener

8-İlyas Yılmaz

9-Engin Aşnaz

10-Aytekin Duriç

11-Necla Kotil Saruhan

12-Durmuş Şahin

13-Müslüm Akülker

14-Emine İhtiyar 

15-Ufuk Levent Timurkaynak

16-Mustafa Finazoğlu

17-Handan Öztürk

18-Ali Mesut Çelik 

19-Volkan Yıldız 

20-Özer Çavuşoğlu

21-Gazi Kaya

22-Pınar Ertuğrul

23-Emincan Yükseloğlu

KONTENJAN

1-Nuri Aslan

2-Ebru Çevik 

3-Tuncay Demircan 

4-Hasan Çerman

AK Parti Esenyurt belediyesi meclis üyesi adayları 2019

CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri 2019

CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri 2019

CHP Ümraniye belediye meclis üyeleri 2019

CHP Beyoğlu belediye meclis üyeleri 2019 listesi

Beykoz belediyesi CHP meclis üyeleri 2019

CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri

CHP Kartal belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:49
  1. CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri 2019

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