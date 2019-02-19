CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri 2019
CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ı aday gösterdi. Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdüzü’nde yarışacak CHP Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 19:49
CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık’ı aday gösterdi. Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdüzü’nde yarışacak CHP Beylikdüzü belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beylikdüzü belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHPBeylikdüzü İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHPBeylikdüzü Belediye Meclis üyesi aday listesi.
1-İsmail Doğan Subaşı
2-Fatih Keleş
3-Erkan Erdoğan
4-Nazife Figen Karahan
5-Serdal Mumcu
6-Mülayim Demirtaş
7-Zeynel Abidin Yener
8-İlyas Yılmaz
9-Engin Aşnaz
10-Aytekin Duriç
11-Necla Kotil Saruhan
12-Durmuş Şahin
13-Müslüm Akülker
14-Emine İhtiyar
15-Ufuk Levent Timurkaynak
16-Mustafa Finazoğlu
17-Handan Öztürk
18-Ali Mesut Çelik
19-Volkan Yıldız
20-Özer Çavuşoğlu
21-Gazi Kaya
22-Pınar Ertuğrul
23-Emincan Yükseloğlu
KONTENJAN
1-Nuri Aslan
2-Ebru Çevik
3-Tuncay Demircan
4-Hasan Çerman
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