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Gündem CHP beslediği fondaş medya böyle olur! Belediye araçları ile kendi evini koruyan Şükrü Sözen'e destek
Gündem

CHP beslediği fondaş medya böyle olur! Belediye araçları ile kendi evini koruyan Şükrü Sözen'e destek

Vatandaşları kendi başlarına bırakarak belediyenin araçlarıyla sadece kendi evini koruyan Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'e fondaş medyadan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 17:13:00 -
CHP beslediği fondaş medya böyle olur! Belediye araçları ile kendi evini koruyan Şükrü Sözen'e destek

Türkiye, iki haftadır süren orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yangınlarda en ağır hasarı alan yerlerden biri olan Manavgat'ta ise Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in sadece kendi çıkarlarını düşünmesi, yangınlar kadar çok konuşuldu.

Belediye araçlarıyla kendi evini korudu

Sosyal medyada yangınlar sırasında Şükrü Sözen'in çaresiz hallerindeki fotoğrafları paylaşılarak, hükümete karşı linç kampanyası başlatılmıştı.

Daha sonra yangınların ikinci gününde belediyenin araçlarını kullanarak orman yangınlarında sadece kendi evini koruyan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in bu hareketi, kamuoyunun gündemi oldu.

CHP yandaşı medyadan destek!

Kendisine karşı gösterilen tepkiler sonrası açıklamalarda bulunan Şükrü Sözen'i, CHP'nin beslediği fondaş medya kuruluşları destekledi.

Sözen'e karşı karalama kampanyası başlatıldığını iddia eden bu medya kuruluşları, Sözen'in açıklamalarına yer vererek "Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen hedef gösteriliyor" yorumunda bulundu.

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