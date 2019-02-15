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CHP Bayraklı adayı Sandal’dan Bayraklılara davet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının 17 Şubat Pazar günü yapılması planlanırken, CHP Bayraklı belediye başkan adayı Serdar Sandal, tüm vatandaşları programa davet etti.

15 Şubat 2019 Cuma 17:54
CHP Bayraklı adayı Sandal’dan Bayraklılara davet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının 17 Şubat Pazar günü yapılması planlanırken, CHP Bayraklı belediye başkan adayı Serdar Sandal, tüm vatandaşları programa davet etti.


İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı, 17 Şubat Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.


Halkapınar Spor Salonu’nda 12:00’de başlayacak olan toplantının ardından CHP Lideri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine katılacak.


CHP’nin Bayraklı adayı Serdar Sandal da, Kılıçdaroğlu’nun İzmir ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sandal, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla birlikte, İzmir ve İzmirlilere yakışır bir aday toplantısı gerçekleştireceklerini söyledi.


Bayraklılılara aday tanıtım toplantısına katılma çağrısında da bulunan Sandal, "Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı olarak; Bayraklı ilçe başkanı, ilçe örgütü ve aday adaylarımızla birlikte 17 Şubat Pazar günü Halkapınar Spor Salonu’nda olacağız. Tüm Bayraklılı vatandaşlarımızı pazar günü aday tanıtım toplantısına davet ediyoruz. Gelin hep birlikte bu özel günü coşkuyla birlikte yaşayalım" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:54
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