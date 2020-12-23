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Siyaset CHP Bağcılar'da alkollü piknikte kadınlara taciz! Kaftancıoğlu suçu kadınlara attı
Siyaset

CHP Bağcılar'da alkollü piknikte kadınlara taciz! Kaftancıoğlu suçu kadınlara attı

CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği piknikte alkolü fazla kaçıran partililerin 2 kadını taciz ettiği ve Canan Kaftancıoğlu'nun tacize uğrayan kadınlar için disiplin cezası istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:20:00 - 2020-12-23 20:35:24
CHP Bağcılar'da alkollü piknikte kadınlara taciz! Kaftancıoğlu suçu kadınlara attı

CHP'de her gün bir yenisinin ortaya çıktığı tecavüz ve taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bağcılar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği piknikte alkolü fazla kaçıran partililerin 2 kadını taciz ettiği iddia edildi. Durumun İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na bildirilmesinin ardından kadınlara disiplin cezası verilmesini istendi. Öte yandan piknikte bulunan bazı erkeklerin de tacize uğradığını söylediği öğrenildi.

CHP'ye tepkiler artıyor

CHP'de taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her gün parti içinde bir skandal patlak verirken, CHP yönetiminin aldığı kararlar ve net bir tavır koyamaması kamuoyunun büyük tepkisini çekiyor.

CHP'deki taciz rezaletine son halka Bağcılar İlçe Başkanlığı'ndan eklendi. 2 kadın parti tarafından düzenlenen piknikte tacize uğradıklarını iddia etti. Erkekler de kadınlar tarafından taciz edildiklerini öne sürdü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 2 kadına disiplin cezası verince ortalık karıştı.

CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda da taciz rezaleti

Sabah'ta yer alan habere göre: Koronavirüs ile mücadelede yeni normalin başladığı haziran ayında CHP tarafından bir piknik organize edildi. Pikniğe katılanlar alkolün de etkisi ile kendinden geçti. A.A ve M.T. isimli iki CHP'li kadın burada partili erkekler tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

Erkekler: Biz de taciz edildik

İki kadın durumu CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'na giderek bildirdi. İlçe Başkanı Avukat Murat İmrek kadınları dinledi, gerekeni yapacağını söyledi. Kadınlardan sonra erkekler de Murat İmrek'e giderek tacize uğradıklarını iddia etti. Olay içinden çıkılmaz bir sarmala dönüştü.

Canan Kaftancıoğlu'na dilekçe yazdı

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek, iddiaların birbirini kovalaması sonrası doğru kararın İl Başkanlığı tarafından verileceği bildirerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir dilekçe yazdı. Dilekçede yaşananları anlatan İmrek, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi istedi.

Kadınlara kınama istedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, taciz edildiklerini belirten iki kadına disiplin cezası verilmesini istedi. Kadınlara kınama cezası verilmesi deyim yerindeyse bardağı taşıran son damla oldu.

 

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