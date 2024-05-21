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Siyaset Kemalistlerden çıt yok! Cezayı HDP'liler yedi ses Özgür'den geldi
Siyaset

Kemalistlerden çıt yok! Cezayı HDP'liler yedi ses Özgür'den geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:56:00 - 2024-05-21 17:07:11
Kemalistlerden çıt yok! Cezayı HDP'liler yedi ses Özgür'den geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özeli sırtlarını PKK terör örgütüne dayayanlara destek açıklamasında bulundu.

Özel partisinin Grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı, sırtlarını terör örgütlerine dayayanlarla, PKK'nın "sokağa çıkma" çağrısına aracılık edip, toplumu çatışma ortamına sürükleyenlere destek verdi. 

6-8 Ekim olaylarının karar duruşmasına ilişkin konuşan Özel, terör yükümlülerini savunurken iktidarı hedef aldı.

Özgür Özel şöyle konuştu:

“Bu cezalar aslında Erdoğan’ın siyasi adreslemesiyle uyumlu ve Erdoğan’ın ‘yatsın’ dediklerini yatıran, Erdoğan’ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren; İstinaf, Yargıtay ve Anayasa Mahkesi’nin bal gibi bozacağı bir kararı mahkeme heyeti verdi. Sorumluluğu da siyasilerin sırtına bıraktı.”
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