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CHP Avcılar belediye meclis üyesi listesi 2019

CHP Avcılar belediye başkanı Handan Toprak, yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip DSP'nin Avcılar belediye başkan adayı oldu. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Avcılar'dan belediye başkan adayıTuran Hançerli'yi aday gösterdi. CHP Avcılar belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 16:00
CHP Avcılar belediye meclis üyesi listesi 2019

CHP Avcılar belediye başkanı Handan Toprak, yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip DSP'nin Avcılar belediye başkan adayı oldu. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Avcılar'dan belediye başkan adayı Turan Hançerli'yi aday gösterdi. CHP Avcılar belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:00
  1. CHP Avcılar belediye meclis üyesi listesi 2019

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