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Ekonomi CHP asgari ücret için yeni teklifini duyurdu! Rakam 'yok artık' dedirtti
Ekonomi

CHP asgari ücret için yeni teklifini duyurdu! Rakam 'yok artık' dedirtti

Milyonların merakla beklediği asgari ücretin ne kadar olacağı çok yakında belli olacak. Hükümetin herkesi memnun edecek bir rakam üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. CHP'den asgari ücrete ilişkin yeni bir çıkış geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 07:56:00 -
CHP asgari ücret için yeni teklifini duyurdu! Rakam 'yok artık' dedirtti

Yeni yıla yaklaşılması ile birlikte memur, emekli ve asgari ücretli için ocak zammı heyecanı da başladı.

Hükümet herkesi memnun edecek bir rakam üzerine çalışmaya devam ediyor.

Pek çok ekonomist asgari ücret hakkında çeşitli rakamlar ortaya atarken, CHP kanadından önemli bir açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Asgari ücret, 10 bin liranın üzerinde olmalı" diye konuştu.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin özetle şu değerlendirmede bulundu:

Asgari Ücret tespitiyle ilgili çalışmalara da değinen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Asgari ücret, 10 bin liranın üzerinde olmalı" ifadelerini kullandı.

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