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CHP Ardahan İl Başkanı Taştan, Yeni Zelenda’da yaşanan cami katliamını kınadı

CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Hanak Belediye Başkan adayı Ayhan Büyükkaya ve partililerin de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Yeni Zelenda’da yaşanan cami katliamını kınayarak, "Ölen Müslüman kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:25
CHP Ardahan İl Başkanı Taştan, Yeni Zelenda’da yaşanan cami katliamını kınadı

CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Hanak Belediye Başkan adayı Ayhan Büyükkaya ve partililerin de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Yeni Zelenda’da yaşanan cami katliamını kınayarak, "Ölen Müslüman kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.


Taştan,31 Mart yerel seçimler öncesi,toplumsal baskı, şantaj ve tehditlerle özgür iradeyi esir alınmak isteyen çevreler vemüdürler şunu bilmelidir ki, 298 sayılı seçim kanununun 152. Maddesine göre bu davranışların suç olduğunu ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini hatırlatmak isteriz.


Yalçın Taştan, Ardahan halkının özgür iradesiyle dün olduğu gibi bugünde sandıkta en doğru kararı vereceğini söyleyerek şunları konuştu; ’’Sizlerle serhat ilimiz Ardahan’da kaç seçim geçirdik, siyasi partilerimiz yarıştı, kazanan oldu kaybeden oldu: ancak hepimiz bu topraklarda, düğünümüzde birlikte halaya durmaya, cenazemizde tabutun altına birlikte omuz vermeye devam ettik. Bu seçimden sonra da devam edeceğiz: hiçbir seçimde iki oy fazla alabilmek için birbirimizi ötekileştirmek, ayrıştırmak ya da çeşitli yöntemlerle insanımızı aşı işi ile baskı altına almalar yaşamadık. Maalesef bu seçimde sizlerden gelen şikayetlerden bir toplumsal baskı, şantaj ve tehditlerle özgür iradenin esir alınmak istendiği duyumlarını almaktayız. Saygıdeğer, şerefli, onurlu, vatanını milletini seven, demokrasiye inanan, Cumhuriyet değerlerine bağlı Ardahan halkı özgür iradesiyle dün olduğu gibi bugünde sandıkta en doğru kararı verecektir. Biraz önce söylediğimiz tavırları sergileyen çevrelere 298 sayılı seçim kanununun 152. Maddesine göre bu davranışların suç olduğunu ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini hatırlatmak isteriz. Hepimizin amacı daha güzel daha temiz, ekonomik ve sosyal olarak daha ileri bir Ardahan’ı inşa etmektir: Demokrasimizi zedelemeden kimseyi aşı, işi çoluğu çocuğu ile tehdit etmeden projelerimizi anlatıp sizlerin oylarını almaya gayret edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.


Taştan, ’’Bizler Türkiye Cumhuriyetini kurmuş kadrolarız: ülkemize çok partili sistemi, demokrasiyi, sendikal yaşamı ve daha bir çok çağdaş uygulamaları hayata geçirmiş bir siyasi partiyiz: yapılan dayatmalara ve baskılara karşı sizlerin yanınızda olduğumuzu ve oy kabinine girildiğinde daha güzel yaşanabilir kalkınmış bir Ardahan için oy vereceğinizi biliyoruz. 2002’de Avrupa birliğine giriyoruz, uzay çağına doğru ilerleyeceğiz diye iktidara gelenlerin, ülkemizi saman dahil tüm temel gıdaları dışarıdan ithal eden ve halkını kuru soğana muhtaç bırakan İşkur hariç hiçbir iş olanağı yaratmayan, Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiğimiz tüm fabrikaları satan anlayışa ilk siyasi uyarıyı yapmanın zamanı gelmiştir.’’ Dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:25
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