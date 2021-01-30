CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten manidar paylaşım!

CHP'de 3 vekilin istifası sonrası fırtınalar koparken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten manidar bir mesaj geldi. Böcek, "Kime ne yaptıysam hak etmiştir, bir de zamanını beklediklerim var" sözleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

CHP'de sular durulmuyor

3 vekilin istifasıyla sarsılan CHP'de sular durulmuyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Muhittin Böcek'in dikkat çeken mesajında, "Kime ne yaptıysam hak etmiştir, bir de zamanını beklediklerim var" ifadesini kullandı.

Tedavi sürecinde partisine tepki göstermişti

Böcek, Kovid-19 tedavisi sürecinde CHP içerisinde yaşananlara tepki göstererek, "Partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

3 vekil istifa etmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'eleştiri' mektubu yazan üç milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa etmişti.

Meclis'te yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini ve gerekçelerini açıklayan vekiller, rahatsızlıklarını ifade ettikleri 6 maddelik taleplerini 26-27 Ocak'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sunduklarını söyledi.

Önerilerine yanıt gelmediklerini söyleyen, Yalova Milletvekili Özcan Özel, açıklamasında, partisinde "yalnızlaştırıldıklarını ve dışlandıklarını" savundu.