CHP amigosu Orhan Bursalı, bunun için kendini paraladı! Sakin ol şampiyon

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, bütün baskılara rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyen Muharrem İnce ve taraftarlarını kafakola almaya çalıştı. CHP amigosu Bursalı, özetle şunları kaydetti:

"İnce’nin hayalini paylaşanlar, bunun kendilerini de mutsuz edecek bir sonuç yaratabileceğini şüphesiz görüyorlardır.

(…)

Ülkenin geleceği konusunu bir rulet oyunu gibi gören anlayış, iktidarın kazanması durumunda seçimler sonrası ilerleyeceği yolu tahmin edememesi gibi bir körlüğü de içinde barındırır.

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İnce’nin ve partisinin siyasi kariyeri değil, ülkenin yol ayrımındaki konumu yarını hepimizi ilgilendirmeli. Özellikle İnce’ye gönül verenleri.

Mesele yüzde 3-5 oy alayım, bayrak göstereyim kaçayım değil.

Bir Millet İttifakı yönetiminde, demokratik bir ortamda, İnce ve partisinin önünün çok daha açık olacağını ve güçlü bir parti inşa fırsatı elde edeceğini düşünüyorum.

Gönüldaşları biraz eleştirel baksınlar bugüne… Kısa ve zamansız hesapların getirisi olmaz."