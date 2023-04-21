CHP amigosu Merdan Yanardağ'ın feleği şaşacak! "Derhal hastanemizin ambulansını gönderiyorum!"
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oylar silinecek… Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak" herzelerini yumurtlayan Merdan Yanardağ'ı yerin dibine soktu.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oylar silinecek… Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak" herzelerini yumurtlayan Merdan Yanardağ'ı yerin dibine soktu.
"Muhtemel seçim yenilgisine şimdiden bahane bulmak, çamur siyasetine zemin hazırlamak için Sihirli Formüllü Kuyruklu Yalanlar gösterimde" ifadelerini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:
"(...) Bay Kemal’den daha vahim vaziyette olanlar var.
Bunlardan biri de…
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP’nin TELE-1’deki “Uydusu/Çanak Anteni/Yoldaşı” Merdan Yanardağ!
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Kafa gidik şahsın “ciddi istihbarat” dediği zırva, aynen şu:
“Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oylar silinecek…
Saat 17’den sonra pusulaların Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü ortaya çıkacak!”
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-Neymiş?
“Bu özelliklere sahip kâğıtlar varmış!”
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-Bir nevi “Sihirli” Kâğıtlar!
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Muhtemel seçim yenilgisine şimdiden bahane bulmak, çamur siyasetine zemin hazırlamak için…
-Sihirli Formüllü Kuyruklu Yalanlar gösterimde!
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Rahmetli Ayhan Songar yaşasaydı…
Psikopata bağlayan Mister Yanardağ, için, aynen şöyle derdi:
“Lütfen, Merdan Bey’e laf yetiştirmeyi bırakınız…
Ben, derhal hastanemizin ambulansını gönderiyorum!” (...)"