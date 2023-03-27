CHP amigosu Deniz Zeyrek'ten güldüren iddia! Erdoğan'ın ekibi bunu yapıyormuş

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanlığı seçimine girmek için gerekli 100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi köşesine taşıdı.

Zeyrek, özetle şunları kaydetti: "Kitabın ortasından şu notu da bir köşeye koymakta yarar var:

İnce'nin alacağı oylar, kendisini ikinci tura taşımayacağı gibi muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanma ihtimaline darbe vurabilir. (Erdoğan'ın ekibi işte bu yüzden İnce aday olsun ve yüzde 3'ten fazla oy alabilsin diye gece gündüz dua ediyor.)

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Belli ki İnce bu gerçekleri görmeyecek, görse dahi umursamayıp geri adım atmayacak. O yüzden 14 Mayıs'ta değişim isteyenlerin, milletin ferasetine ve demokrasiye güvenmekten başka çaresi yok."