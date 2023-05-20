CHP amigosu Deniz Zeyrek'ten dikkat çeken çıkış

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda muhalefete sandık güvenliği gibi gerekçelerle kızgın olarak ikinci turda sandığa gitmemeyi düşünen muhalif seçmene "Birileri işini layıkıyla yapamadı ve bu nedenle -haklı olarak- onlara kızdınız diye, tarihi bir fırsatı kaçıracak mısınız? Ülkenin ve çocuklarınızın geleceğine dair kaygı ve korkularınızı unutacak mısınız?" diye sordu.

CHP amigosu Zeyrek, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Unutmayın ki 'Kılıçdaroğlu'nun adamları beceriksiz, sandıkları dahi koruyamadılar' gibi gerekçelerle sandığa gitmemenin, pire için yorgan yakmaktan hiçbir farkı yoktur.”



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