CHP amigosu Can Ataklı çok fena tutuştu! Apar topar bu çağrıyı yaptı

Altılı Masa’daki DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin adayları CHP listelerinden aday gösterildi. Bu isimlerden bazıları CHP tabanından tepki topladı.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, “Listelere öfke, yanlış kararlar aldırtmasın” başlıklı bugünkü yazısında muhalif seçmene şöyle seslendi:

"Açık söyleyeyim: CHP’nin listesinin tümüne baktığımda içime sinmiyor. Ancak bu seçim bildiğimiz gibi bir seçim değil. (...) Bu nedenle kendini muhalif hisseden herkesin iyi düşünmesi gerek. Adaylara veya CHP sırtından Meclis’e taşınacak olan isimlere bakarak toptan bir karar vermek yanlış olacaktır. Muhaliflere tavsiyem şudur: Öfkeniz ne olursa olsun, bu sistemin bitmesi için cumhurbaşkanı adayına kesinlikle oy vermek ama parlamento seçiminde dilediği partiye evet demektir."



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