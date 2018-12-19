CHP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Amasya ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Gümüşhacıköy belediye başkan adayı, CHP Hamamözü belediye başkan adayı, Merzifon CHP belediye başkan adayı, CHP Suluova belediye başkan adayı, CHP Taşova belediye başkan adayı, CHP Göynücek belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP Parti Meclisi son toplantısında yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Amasya ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Amasya Gümüşhacıköy belediye başkan adayı Zehra Özyol

CHP Amasya Hamamözü belediye başkan adayı Mustafa Erge

CHP Amasya Merzifon belediye başkan adayı Alp Kargı (Mevcut Başkan)