CHP alev alev! Yine birbirlerine girdiler...

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) koltuk yangını tüm partiyi etkisi altına aldı. Kimin kime ne dediğinin takip etmekte zorlanıldığı partide, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ileMuharrem İnce taraftarları yine birbirine girdi.

Karşılıklı salvoların dinmediği CHP'de ateş hattı gittikçe genişliyor. Sırların saçıldığı, düşmanlıkların açığa vurulduğu partide, Kılıçdaroğlu Önder Sav'ı, Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu, Tuncay Özkan İnce'yi derken, son olarak CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı topa tuttu.

'SIRADAN VE KABA BİR ADAM KAHRAMAN GİBİ GÖSTERİLDİ'

Muharrem İnce'nin Twitter üzerinden paylaştığı, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." mesajına, yine Twitter'dan yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli." sözleriyle yanıt verdi.

İNCE, 'KİMSE ÜZÜLMESİN' DİYE CEVAPLADI

Tuncay Özkan'ın bu sözlerinin ardından İnce, bir açıklama daha yaparak, "Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.

Tuncay Özkan'ın Muharrem İnce'yi hedef alan açıklamaları üzerinden Özkan'ı Twitter'dan hedefe oturtan CHP milletvekili Tanju Özcan ise çok daha ağır bir yorum yaptı.

'ESAS DURUŞTA BEKLEYENLERİ ÇOK İYİ HATIRLIYORUM'

Muharrem İnce yanlısı CHP milletvekili Özcan, "“Sıradan bir kaba adamın” PM anahtar listesine girmek için esas duruşta bekleyenleri, ben çok iyi hatırlıyorum..." ifadeleriyle Tuncay Özkan'a yüklendi.

'AÇIKLAMA YAPAN İL BAŞKANI SAYISI 59 DEĞİL 32'

CHP Milletvekili Özcan, Kılıçdaroğlu'na destek olan il başkanlarının sayısının açıklanandan çok daha az olduğunu belirttiği bir başka tweetinde, "Bu gün açıklama yaptırtılan İl Başkanlarının sayısı 59 değil 32 bu bir,çoğu da delege değil bu da iki" ifadelerini kullandı.