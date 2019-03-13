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CHP Alaşehir adayı Öküzcüoğlu: "Alaşehir gerçek atılımı İhtisas Sera OSB ile yapacak”

Millet İttifakının Alaşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Ahmet Öküzcüoğlu, refah ve kalkınma için ilçeye kurulacak İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin büyük önemi olduğunu vurguladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:08
CHP Alaşehir adayı Öküzcüoğlu: "Alaşehir gerçek atılımı İhtisas Sera OSB ile yapacak”

Millet İttifakının Alaşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Ahmet Öküzcüoğlu, refah ve kalkınma için ilçeye kurulacak İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin büyük önemi olduğunu vurguladı.


Öküzcüoğlu, Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinin Alaşehir’de bulunduğunu ve bugüne kadar uygulanan tarım politikaları nedeniyle bir türlü istenen gelişimin sağlanamadığını hatırlattı.Bu durumun ilçe ve bölgenin gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade eden Ahmet Öküzcüoğlu, “Alaşehir’de Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi en önemli ihtiyaçlardan biridir. Çiftçimizin modern teknikleri kullanması ve bölgeninjeotermal kaynaklarının üretime doğru bir şekilde katkı sağlaması için gerekli çalışmalar gecikmeden yapılmalıdır” dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’in örtü altı yani sera yetiştiriciliğinde son derece büyük potansiyeli bulunduğunu ancak bu konuda yatırım yapılmamasının ilçenin gelişiminin önünde büyük bir engel olarak durduğunu söyledi.


Ahmet Öküzcüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Örtü altı yetiştiriciliğini bir çeşit bacasız sanayi olarak nitelendirebiliriz. Bu konuda Alaşehir ovasının iklim koşulları yatırımcılar için büyük bir fırsattır. Ülkenin en verimlitarım arazilerine sahip olduğumuza göre bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ancak bunun için planlı ve programlı hareket etmeliyiz. Çiftçimizin sorunlarına çözüm bulalım derken onları daha kötü duruma düşürmemeliyiz. Doğru kararların üreticimizin yüzünü güldüreceği bellidir. Her zaman üreticinin yanındayız.”



"Alaşehir’in sadece üzümün değil yaş sebze meyvenin de başkenti olacak potansiyeli var"


Öküzcüoğlu, katma değeri yüksek üretim sayesinde sadece iç piyasaya değil artan oranda ihracata yönelmenin gerektiğini belirtti. Bölgedeki ürün çeşitliliğinin kurulacak İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ile artacağını kaydeden Öküzcüoğlu, Alaşehir’in üzümün olduğu gibi yaş sebze ve meyvenin de başkenti olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Öküzcüoğlu, "Tarımsal gelirlerin yılın 1 ayına bağlı kalmadan 12 ay boyunca elde edilmesini istiyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:08
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