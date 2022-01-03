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Siyaset CHP ahlaksızlığa sahip çıktı! Tanju Özcan ile Alim Karaca'ya göstermelik ceza
Siyaset

CHP ahlaksızlığa sahip çıktı! Tanju Özcan ile Alim Karaca'ya göstermelik ceza

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya "uyarı" cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 17:58:00 -
CHP ahlaksızlığa sahip çıktı! Tanju Özcan ile Alim Karaca'ya göstermelik ceza

Alınan bilgiye göre, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.

Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya da bir vatandaşa telefonda küfür ettiği gerekçesiyle "uyarı" cezası verilmesini kararlaştırdı.

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