CHP Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Adıyaman ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı mı? CHP Besni belediye başkan adayı, CHP Çelikhan belediye başkan adayı, Gölbaşı CHP belediye başkan adayı, CHP Kahta belediye başkan adayı, CHP Samsat belediye başkan adayı, CHP Sincik belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Adıyaman ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Adıyaman Kömür belediye başkan adayı Murat Yapık

AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı Süleyman Kılınç oldu.

Adıyaman 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti Fehmi Hüsrev Kutlu % 56.5

CHP adayı Zeynal Bakır % 21.8

MHP adayı Mehmet Erdem % 12.8

Besni belediye seçim sonuçları 2014

SP % 43

AK Parti % 30

CHP % 21

Gerger belediye seçim sonuçları 2014

SP % 53

AK Parti % 38

BBP % 6

Gölbaşı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 26

MHP % 20

Kahta belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

BBP % 33

BDP % 10

Samsat belediye seçim sonuçları

AK Parti % 56

BBP % 38

Hüda Par % 2

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi