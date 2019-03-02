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CHP, adaylığı düşürülen başkanın yerine eşini aday gösterdi!

CHP, Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen mevcut Balçova Belediye Başkanı Ali Çalyaka'nın yerine bu kez de eşini aday gösterdi!

02 Mart 2019 Cumartesi 15:34
CHP, adaylığı düşürülen başkanın yerine eşini aday gösterdi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığının iptal edilmesi üzerine Fatma Çalkaya’yı yeni aday olarak tespit ettiklerini bildirdi.

Gaste24.com'un haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İzmir Balçova Belediye Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını "Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası" sebebiyle düşürdü.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:34
  1. İzmir
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. Seyit Torun
  4. Balçova Belediyesi
  5. Mehmet Ali Çalkaya
  6. Fatma Çalkaya

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc25 dk önce
    chpkk artık beğenmediği ve hep eleştirdiğipadişahlık dönemine girdi. babadan oğula taht devri.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    EŞİ DE OLMAZSA, ÇOCUĞU OLSUN, O DA TUTMAZSA YEĞEN KUZEN OLUR. SAKIN BAŞKA AİLELERE SIÇRAMASIN.

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