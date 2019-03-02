CHP, adaylığı düşürülen başkanın yerine eşini aday gösterdi! CHP, Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen mevcut Balçova Belediye Başkanı Ali Çalyaka'nın yerine bu kez de eşini aday gösterdi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığının iptal edilmesi üzerine Fatma Çalkaya’yı yeni aday olarak tespit ettiklerini bildirdi. Gaste24.com'un haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İzmir Balçova Belediye Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını "Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası" sebebiyle düşürdü.

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