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CHP adayı Ömer Günel çalışmalarını Güzelçamlı ve Davutlar’da sürdürdü

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tanıtımı için Güzelçamlı Mahallesi’ni ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 11:08
CHP adayı Ömer Günel çalışmalarını Güzelçamlı ve Davutlar’da sürdürdü

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tanıtımı için Güzelçamlı Mahallesi’ni ziyaret etti.


Güzelçamlı Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği tanıtım mitinginde konuşan Ömer Günel, “Güzelçamlı benim siyaset yarışımın ilk başladığı ve ilk zaferi kazandığım yerdir. Bu nedenle Güzelçamlı’ya çok güveniyorum. Belediyecilik bir ekip işi. Biz ekip olarak hizmete hazırız. Güzelçamlı’nın tüm sorunlarını biliyoruz. Hazırlıklarımızı sorunların çözümleri üzerine yaptık. Güzelçamlı Mahallesi Kuşadası’nın en uzak mahallesi değil ana mahallelerinden biridir. Önümüzdeki yerel seçimler sadece belediye başkanlığı seçimleri değildir. Ülkemizin geleceğinin belirleneceği bir seçimdir. Türkiye’yi kendisine oy verenler ve vermeyen hainler diye ikiye bölen zihniyetin ortadan kaldırılacağı seçimlerdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan izni olan her siyasi partiye açığız. Eğer bu konuda bir sorun var ise bunu çözmesi gereken adres mevcut hükümetin İçişleri Bakanlığı’dır. Biz kimseyi ötelemiyoruz. Kimseye sırtımızı dönmüyoruz. Bu ülkenin her vatandaşı bizim için birdir, eşittir. Hangi siyasi partiye üye olursa olsun biz hizmet için her vatandaşımızın oyuna talibiz. Ben kendime güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Sizlere güveniyorum. Bu seçimleri sizlerin sayesinde rekor oy farkı ile kazanacağımıza inanıyorum” dedi.


Güzelçamlı ziyaretinden sonra Davutlara Mahallesi’ne geçen CHP adayı Ömer Günel, burada da büyük bir coşku ile karşılandı. Belediye meclis üyelerinin tanıtım toplantısına gelen mahalle sakinleri salona sığmadı. Davutlar Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantıda projeleri hakkında bilgi veren Ömer Günel, “Ben size yeni vaatlerde bulunmayacağım. Davutlar Mahallesi’nin 30 yıldır biriken sorunları var. Ama biz daha iktidara gelmeden bu sorunların çözümüne başladık. Bunlardan en önemlisi olan Atık Su Arıtma Tesisini 1 Mart tarihinde açacağız demiştik açtık. Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 1 Mart tarihi itibari ile çalışmaya başlamıştır. Görmek isteyen herkese tesisin kapısı açıktır. Sahil siteleri yollarını yine seçimlerden önce onardık. Davutlara daha çok hizmet getireceğiz. Ancak bunun için sizden kendim ve ekibim adına yetki istiyorum. Siz yetkiyi verin ertesi gün icraatlarımızı göreceksiniz.” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:08
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