CHP Adayı Aras, göreve gelmeden hizmete başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Bodrum mahallelerindeki sorunlara daha şimdiden çözüm üretmeye başladı.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, dün Ortakent’te ve Yalıçiftlik’te halkla buluştu. Ortakent’teki Nakliyeciler Kahvesi’nde şoför esnafının sorunlarını dinleyenAras, daha sonra Köşem Restoran’da Ortakent esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya İslamhaneleri’nden katılan bir vatandaşla CHP Adayı Ahmet Aras arasında geçen konuşma ise Aras’ın Bodrum’da hayata geçireceği belediyecilik anlayışını gözler önüne serdi.

Bodrum İslamhaneleri’ndeki incelemeleri sırasında lağım sularının sokaklara aktığını gören CHP Adayı Ahmet Aras, aynı gün Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek, bölgeye iki adet vidanjör gönderilmesini istemişti. Belediye ekiplerinin bir gün içinde olaya müdahale ettiğini söyleyen vatandaş, CHP Adayı Aras’a “Pazartesi günü sizinle yaptığımız konuşmadan hemen sonra vidanjörümüz geldi. İslamhaneleri’nin tüm sakinleri adına size teşekkür ediyorum. Sözünüzün eri olduğunuzu gösterdiniz. Gittiğiniz her yeri güzelleştiriyorsunuz” dedi.

Henüz seçilmeden hizmete başlayan CHP Adayı Aras da “İslamhaneleri’nde gördüğüm manzarayı ben içime sindiremiyorum. Benim de çocuklarım var. Hiç kimsenin çocuğunu öyle sağlıksız bir ortamda yaşatmam” diye konuştu. Bunun bir seçim yatırımı olmadığını vurgulayan Aras, “O mahallenin atık su arıtma tesisi inşaatını beklemeden, onların sorununu çözeceğiz biz. Gerekirse kendimizi ortaya koyarız. Biz o vidanjörleri oy istemek için göndermedik, kimse yanlış bir yere çekmesin. Bu gerçekten bir ihtiyaç olduğu ve belediyenin sorumluluğunda olduğu için gönderdik.” İfadelerini kullandı.

CHP’li Aras, daha sonra Yalıçiftlik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bodrum’da 5 yıl içinde tek bir altyapı sorunu bile kalmayacağı müjdesini veren Aras, “Bodrum Belediye Başkanının omuzlarında 170 bin insanın sorumluluğu var. Hiç kimseden çekincemiz yok. Tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarına acil çözüm bulmak olacak. Siz söyleyeceksiniz, biz yapacağız. Geçici değil, kalıcı çözümler bulacağız.Biz büyük düşünüyoruz. Bodrum’un geleceğini planlıyoruz. Çocuklarımıza nasıl bir Bodrum bırakmamız gerekiyorsa, öyle çalışacağız” dedi.