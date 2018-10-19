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CHP aday adaylığı süresini 1 hafta daha uzattı

CHP, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı için başvuru süresini bir hafta uzattı.

19 Ekim 2018 Cuma 14:29
CHP aday adaylığı süresini 1 hafta daha uzattı

CHP'de yerel seçimlerde aday adaylığı için başvuru süresi bir hafta uzatıldı. 

Alınan bilgiye göre CHP, 1 Ekim'de başlayan ve bugün mesai bitiminde sona erecek olan başvuralarda süre uzatımına gitti. 

Buna göre, yerel seçimlerde aday adayı olmak isteyenler 26 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecek. Partide kamu çalışanları için başvurular daha sonra alınacak. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:29
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  2. CHP aday adaylığı başvurusu
  3. CHP aday adaylığı süresi

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