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CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu

CHP Adana İl Başkanlığı görevinden istifa eden Av.

15 Mart 2019 Cuma 17:53
CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu

CHP Adana İl Başkanlığı görevinden istifa eden Av. Emrah Kozay’ın yerine Mehmet Çelebi seçildi.


CHP Genel Merkezi’nin talimatı doğrultusunda İl Başkanvekili Şahin Yeter, başkanlığında toplanan İl Yönetim Kurulu arasında yapılan seçimde İl Başkanlığı görevine oybirliğiyle Mehmet Çelebi getirildi.


Çelebi’ye görevinde başarı dileyen İl Başkanvekili Şahin Yeter, CHP’nin iktidar mücadelesinde başarısı için herkesin sorumluluk duygusuyla Mehmet Çelebi başkanlığında canla başla çalışacağına inandığını söyledi.


İl Başkanı Çelebi de yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nde üstlenilen her görevin çok onurlu olduğunun altını çizen Çelebi, siyasette başarının ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu kaydetti.


İl Yönetim Kuruluyla birlikte CHP’nin yerelde ve genelde iktidarı için hep birlikte mücadele edeceklerini kaydeden Çelebi, “Birlikte başaracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:53
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