CHP, Adalar’ı betona gömüyor

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve sözde milliyetçi İP’in desteğiyle yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden CHP’ye ait belediyelerde, doğa ve çevre katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Çırağan Caddesi’nde koruma kapsamında olan 112 adet asırlık ağacın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce katledilmesi gündemdeki yerini korurken, şimdi de tamamen sit alanı olan Adalar ilçesinin, CHP’li belediye eliyle betona gömüldüğü ortaya çıktı.

‘Çevreci’ maskesi düştü

Akit, Taksim Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermeye kalkışan Gezici vandallara her türlü desteği veren sözde çevreci ve doğa dostu CHP’nin maskesini düşürmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin ardından iş bilmez yöneticiler nedeniyle Marmara Denizi’nin müsilaja teslim olması sonrası ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen Adalar ilçesinde büyük bir doğa ve çevre katliamı yaşandığı ortaya çıktı. CHP’li Erdem Gül başkanlığındaki Adalar Belediyesi’nin, imar planı yapma ve onaylama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesine olmasına rağmen Adalar’da yasadışı inşaat seferberliği başlattığı ortaya çıktı. Bakanlığın Adalar’a tam olarak yerleşememesini fırsat gören CHP’li belediyenin, “çatı aktarma” ve “tadilat” gibi göstermelik ruhsatlar verdiği Ada halkının, demir kazıklar çakarak denizi evlerine katmasına ve sahili inşaat molozlarıyla doldurmasına göz yumduğu öğrenildi.

İinşaat yetkisi bakanlığın elinde

İBB elinde olan Adalar’da imar planı yapma ve onaylama yetkisinin 5 Kasım 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesine geçmesinin ardından büyük bir hukuksuzluğa imza atan Adalar Belediyesi, bölgeye yapılan inşaatlara ruhsat vermesinin yanı sıra lojistik destek de sağlıyor. CHP’li yöneticiler tamamen doğal sit alanı olan Adalar’ın korunması için atları imha ederken, ilçenin her köşesinde beton mikserleri cirit atıyor. Koruma altında olması nedeniyle beton mikserlerinin dolaşmasının yasak olduğu ilçeye Adalar Belediyesi’ne ait ‘çıkarma gemileri’ ile beton taşınıyor. Belediye yetkilileri, sahilde çukurlar açan ve kayaları parçalayan dev iş makinelerine ise müdahale etmiyor.

Güzelim denizi eve kattılar

Yerel seçimler öncesi ‘Adalar ranta–betona teslim edilmeyecek’ diyen CHP’li Başkan Erdem Gül’ün talimatıyla ‘Güçlendirme’ ve ‘Çatı aktarma’ gibi tadilat ruhsatı verilen çok sayıda CHP yandaşı, adeta denizi evine kattı. Adalar İlçesi, Burgaz Ada Mahallesi kıyı hattı boyunca devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara birçok kaçak yapı inşa edildi. 50 ada 7 parsel önüne moloz yığılarak dolgu yapılırken, 72 ada 7 parsel önünde ise çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemler kullanılarak deniz içine illegal şekilde iskele yerleştirildi. Kıyı Kanunu kapsamında olan ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen alanın, CHP oluruyla betona gömülmesi, Kılıçdaroğlu’nun partisinin çevre ve doğa hassasiyetinin göstermelik olduğunu bir defa daha tescil etti.