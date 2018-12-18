CHP 68 adayı daha açıkladı
CHP aralarında İstanbul ve Ankara adaylarının da bulunduğu 68 belediye başkan adayını açıkladı.18 Aralık 2018 Salı 19:48
CHP'de önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti.
24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da 147, 6 Aralık'a 212 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM'nin bugünkü toplantısının ardından 68 aday daha açıklandı.
CHP'nin belli olan 68 belediye başkan adayının isimleri şöyle:
Adana Büyükşehir Zeydan Karalar
Adana Çukurova Soner Çetin( Mevcut Başkan)
Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın (CHP Belediyesi)
Ağrı Merkez Ahmet Meriç
Ankara Mamak Adnan Demirci
Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş
Ankara Polatlı Sami Çay
Antalya Muratpaşa Ümit Uysal (Mevcut Başkan)
Antalya İbradı Serkan Küçükkuru (Mevcut Başkan)
Antalya Konyaaltı Semih Esen (CHP Belediyesi)
Antalya Döşemealtı Turgay Genç (Mevcut Başkan)
Antalya Aksu İsa Yıldırım
Antalya Finike Mustafa Geyikçi
Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek
Aydın Kuşadası Ömer Günel (CHP Belediyesi)
Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay (Mevcut Başkan)
Aydın Söke Levent Tuncel (CHP Belediyesi)
Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay (CHP Belediyesi)
Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan
Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel
Bitlis Tatvan Nazım Göçmen
Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar
Bolu Merkez Tanju Özcan (Milletvekili)
Burdur Ağlasun Fevzi Kasap
Çanakkale Eceabat Metin Övün
Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz (Mevcut Başkan)
Çorum Mecitözü Veli Aylar (CHP Belediyesi)
Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk
Diyarbakır Ergani Vedat Çetin
Diyarbakır Hani Emre Barç
Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ
Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal
Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama
Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü (CHP Belediyesi)
Erzincan Kemaliye Soner Coşkun
Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ
Erzurum Yakutiye Cemal Koçak
Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç
Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal
Isparta Eğirdir Mehmet Kaş
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç
İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu
İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık (CHP Belediyesi)
Karaman Kazımkarabekir Sami Evren
Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz
Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar
Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal
Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli (Mevcut Başkan)
Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet (Milletvekili)
Konya Akşehir Eyüp Oyan
Konya Hüyük Ali Büyükdoğan
Konya Yunak Muammer Diri
Muş Bulanık Yoncalı İsmail Gündüz
Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab
Niğde Merkez Rasim Yılmaz
Ordu Kumru Osman Cayak
Ordu Gülyalı Ulaş Tepe
Rize Hemşin Şakir Bozak
Sivas Merkez Ali Akyıldız
Tekirdağ Saray Özgen Erkiş (CHP Belediyesi)
Tokat Almus Görümlü/Akarçay Ali Güneş (CHP Belediyesi)
Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu (Mevcut Başkan)
Tunceli Pertek Ruhan Alan
Yalova Termal Selcuk Can Uslu
Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan
Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman (Mevcut Başkan)
Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt
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