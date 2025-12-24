CHP 5816 üzerinden “sansür” istiyor

HABER MERKEZİ

Türkiye’ye karşıtı AİHM’nin bile ‘mağduriyetlere sebebiyet verdiğine’ hükmettiği ve son 7 yılda 38 bin 634 vatandaşa soruşturma açılan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu mağdur üretmeye devam ederken, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’den sansür niteliğinde bir talep geldi. 1951’den beri yürürlükte olan 5816 sayılı yasa yüzünden her yıl yüzlerce vatandaş azılı birer suçlu gibi cezaevine gönderilmesini görmezden gelen Öztürkmen, sosyal medya platformları üzerinden Atatürk’ün şahsına, aziz hatırasına ve Cumhuriyet’e yönelik eleştirilere sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Dünya üzerinde bir şahsı korumaya yönelik tek hukuki düzenleme olan 5816 sayılı Atatürk’ü koruma kanununun laikçi azınlığın zulüm sopasına dönüştüğünü görmezden gelen Öztürkmen, sosyal medya platformu Tiktok’ta yapay zekayla videoya dönüştürülen Atatürk fotoğraflarının yalan ve iftira dolu yazılarla paylaşıldığını iddia ederek, “Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği, Atatürk’ün şahsına, aziz hatırasına ve Cumhuriyet’e yönelik saldırılara sessiz kalmamalı. Bu platformları takip edip gerekli mercilerle iletişim içinde olunmalı” diyerek daha fazla sansür istedi. Hızını alamayan Öztürkmen, Gaziantep Valiliği binası önünde Atatürk heykeli bulunmadığını ifade ederek eski binanın önündeki heykelin de buraya taşınmasını istedi.