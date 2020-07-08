CHP, 37. Olağan Kurultay için gün sayıyor

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP, 25-26 Temmuz'da Ankara'da yapılacak 37. Olağan Kurultayı için gün sayıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25-26 Temmuz'a ertelenen 37. Olağan Kurultay'ın hazırlıkları sürüyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Bilkent Odeon'un kiralanmasını kararlaştıran CHP'de, Kurultay sırasında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Katılımcıların kurallara uyup uymadığı ise sürekli denetlenecek.

Delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmayacağı kurultayda, katılımcıların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından karşılanacak.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. İlk gün seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, ikinci gün yapılacak PM seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade ediliyor.

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor.



Delegelerin pandemi nedeniyle kurultayın uzamaması için "blok liste" önerisi getirebileceği de ifade ediliyor.

Kayıtlı 1376 delegesi bulunan partinin Diyarbakır'daki bir delegesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kurultaya 1375 delegenin katılması bekleniyor.

- İlk kurultay Sivas Kongresi kabul ediliyor

CHP'nin ilk kurultayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Partinin 15 Ekim 1927'de gerçekleşen ikinci kurultayı, Atatürk'ün "Büyük Nutuk"u okuduğu kurultay olarak tarihteki yerini aldı. Kurultay kapsamında, 15-20 Ekim arasında toplam 36 saat 33 dakika konuşma yapan Atatürk, 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın tüm dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarını belgelere dayanarak anlattı.

"Gençliğe Hitabe" bölümüyle sona eren kurultayda, "Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik" partinin dört temel ilkesi olarak belirlendi.

Sonrasında, 10 Mayıs 1931'de yapılan üçüncü olağan kurultayda da CHP'nin ilkelerine "Devletçilik ve Devrimcilik" eklendi. Böylelikle, partinin amblemi olacak "altı ok"un felsefesini oluşturan altı ilkenin, parti programına ve tüzüğüne giriş süreci tamamlandı.

CHP'nin 9 Mayıs 1935'teki dördüncü olağan kurultayı ise Atatürk'ün katıldığı son kurultay oldu.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Genel başkanlığa seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.



İnönü'nün istifasının ardından partinin başına, 14 Mayıs 1972'de yapılan 6. Olağanüstü Kurultay'da Bülent Ecevit geçti. 24 Mayıs 1979'daki 24. Olağan Kurultay ise CHP'nin Ecevit'li son kurultayı oldu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 30 Ekim 1980 tarihli dilekçesiyle "genel başkanlıktan ayrıldığını" açıklayan Ecevit, bir daha CHP'ye dönmedi.

Darbenin ardından kapatılan parti, 9 Eylül 1992'de yapılan kurultay sonrası genel başkanlığa seçilen Deniz Baykal ile tekrar siyaset sahnesinde yerini aldı.

CHP'de Hikmet Çetin ve Altan Öymen de genel başkanlık koltuğuna oturan isimler arasında yer aldı.

- Kemal Kılıçdaroğlu, 2010'da koltuğa oturdu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturdu.

Bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012, 5-6 Eylül 2014 ve 9-10 Mart 2018'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016 ile 3-4 Şubat 2018'de olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 37. Olağan Kurultay'a hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi. CHP'de bu tarihten sonra 9-10 Mart 2018 'de 19. Olağanüstü Kurultay gerçekleştirildi. Bu kurultayda bazı tüzük değişiklikleri yapıldı.

Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat 2018'deki 36. Olağan Kurultay'da da yine Muharrem İnce ile yarıştı.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.

- Atıcı aday adayı, Oran değerlendiriyor

37. Olağan Kurultay öncesi "Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim başarısı nedeniyle en güçlü genel başkan adayı" değerlendirmesi yapılmasına karşın, kurultayda yeterli delege imzası bulması halinde başka adayların da çıkabileceği belirtiliyor.

Şu ana kadar eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın aday adaylığını açıkladığı kurultayda, eski MYK ve PM üyelerinden Umut Oran'ın da değerlendirmelerde bulunduğu ifade ediliyor.

Bazı delegelerin Genel Başkan adayı olması yönünde kendisine baskı yaptığı öğrenilen Umut Oran, AA muhabirine, "Bu kadar kısa süreçte, tek gündem maddesi seçim olan baskın kurultaydan ülke ve parti yararına olumlu bir şey çıkabileceğine inanmıyorum. Ama yine de ortak aklı egemen kılmak adına CHP örgütümle, parti tabanı ve kurultay delegelerimizle süreci değerlendiriyorum." açıklamasını yaptı.

- Kurultaya yönelik eleştiriler

Kurultayın yakın bir tarihte ve seyircisiz yapılması, parti içi bazı kesimler tarafından eleştirilere de neden oluyor.



37. Olağan Kurultaya ilişkin, "CHP kurultayının seçim dışında bir gündemi olmayacak mı?" sorusunu yönelten Umut Oran, "Halksız, üyesiz, örgütsüz, 'iktidar kurultayı' olmaz. Sadece yönetici seçimi için toplanan kurultaydan iktidar çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski MYK üyelerinden Yılmaz Ateş de kurultaya eleştirilerde bulanan bir diğer isim. Parti yönetimini "örgütün sesini dinlememekle" suçlayan Ateş, kurultayın acele bir şekilde yapılmasının parti içi demokratik kanalların yok edilerek, tek sesliliği sağlamak anlamı taşıdığını ileri sürdü.

Ateş, açıklamasında, "Bu kurultayda Ali Babacan'la uyumlu çalışacak bir PM ve içinden de MYK oluşturulacak" eleştirilerini dile getirerek, "Bu yapılandırma Türkiye'de solu iktidar alternatifi olmaktan çıkarma projesidir." görüşünü savunmuştu.

Öte yandan hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan ancak Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelenen Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14'üncü Olağan Kurultayı da bir başka tartışmayı beraberinde getirdi.

Kadın kolları kurultayının Kovid-19 nedeniyle ertelenmesine rağmen büyük kurultayın yapılması kararı, bazı kesimler tarafından "üyelerin sağlığının tehlikeye atıldığı" yönünde eleştirilere neden oldu.



