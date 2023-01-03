CHP 2023’e tacizle başladı

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Taciz, tecavüz ve her türlü gayri ahlaki ilişkinin yaşandığı CHP’li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Adana’dan Kırşehir’e, Didim’den Maltepe’ye kadar CHP’li belediyelerde yaşanan rezaletler gündemdeki yerini korurken, bir taciz haberi de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

Lağım bu kez Mersin'de patladı

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Toroslar Müdürlüğü’nde görevli Kemal Taştan’ın, yardım vaadiyle cep telefonu numarasını aldığı Pınar K. adlı genç kızı taciz ettiği ortaya çıktı. Belediyedeki nüfuzunu kullanan tacizci müdür Taştan’ın, “seni belediyeye işe aldıracağım” şeklinde vaatte bulunduğu ve “yardımlarını artıracağım bana öpücük versene” ve “Bi öpücük at vallahi dürtmem söz” şeklinde mesajlar atarak genç kızı taciz ettiği öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Dokunulmazlık ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kemal Taştan’ın üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediği ve cezalandırılması gerektiği açıkça ifade edildi.

Mahkemede hesap verecek

Önümüzdeki günlerde Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’ne görülecek ‘cinsel taciz’ davası, ‘Kadın hakları’ denildiğinde mangalda kül bırakmayan CHP’lilerin, fırsatını bulduklarında insanların namusuna nasıl tasallut olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.