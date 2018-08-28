CHP 2 ay sonra seçim sonuçlarını değerlendirecek!

CHP PM, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapılacak.

Sunumun ardından ortaya çıkan sonuçlar, PM tarafından değerlendirilecek.

PM'de ayrıca Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Komisyonu tarafından hazırlanan "Ekonomideki son gelişmeler" başlıklı rapor ele alınacak.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Dış politikada güncel sorunlar" başlıklı sunum yapacağı PM'de, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin sayılarının artırılması konuları da görüşülecek.

PM'de, disiplin sonrası ihraç edilen 4 üyenin bağışlanma talepleri de değerlendirilecek.

Parti Meclisinde ele alınacak seçim değerlendirme raporlarının daha sonra teşkilatlarla paylaşılacağı öğrenildi.