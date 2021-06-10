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Spor Chiellini'den Türkiye açıklaması: Bizi zor duruma düşürebilirler
Spor

Chiellini'den Türkiye açıklaması: Bizi zor duruma düşürebilirler

EURO 2020'de ilk maç öncesinde konuşan İtalyan stoper Giorgio Chiellini, "Türkiye çok güçlü bir takım. Kazanmaya çalışacağız. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bize zor duruma düşürebilecek özellikler var. Tutkulu bir takımlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 19:38:00 -
Chiellini'den Türkiye açıklaması: Bizi zor duruma düşürebilirler

EURO 2020'deki açılış maçı öncesi açıklamalarda bulunan İtalya'nın tecrübeli defans oyuncusu Giorgio Chiellini Türkiye ile ilgili, "Türkiye çok güçlü bir takım. Kazanmaya çalışacağız. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bize zor duruma düşürebilecek özellikler var. Tutkulu bir takımlar. Ancak biz de galibiyetle başlamak istiyoruz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'deki açılış maçı öncesi İtalya'nın tecrübeli defans oyuncusu Giorgio Chiellini yarın oynayacakları Türkiye maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Chiellini zorlu mücadele ile ilgili, "Biz çok mutluyuz. ilk maçın Roma'da yapılması bizim için çok önemli. Seyirciler de gelecek. Büyük bir maç olacak.Türkiye çok güçlü bir takım. Kazanmaya çalışacağız. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bize zor duruma düşürebilecek özellikler var. Tutkulu bir takımlar. Ancak biz de galibiyetle başlamak istiyoruz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Burak Yılmaz güzel goller attı"

Tecrübeli futbolcu, milli yıldızımız Burak Yılmaz ile ilgili ise, "1,5 yıldır Burak Yılmaz'dan bahsediyoruz. Çok güzel goller attı. Fransa'da çok güzel maçlar çıkardı" ifadelerini kullandı.

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