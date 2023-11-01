Chia tohumu: Göbek yağlarından şikâyetçi olanlar buraya, kiloları imha ediyor! Herkesin kapış kapış aldığı müthiş bitki

Chia Tohumunun Faydaları Nelerdir?

İçerisinde A vitamini, çinko, kalsiyum, magnezyum, fosfor, manganez bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda 1 çorba kaşığı chia tohumu yaklaşık 140 kalori etmektedir.

Özellikle lif oranı açısından oldukça zengindir. Bu sayede uzun süre tokluk hissi verir ve zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Ayrıca lif oranın yüksek olmasının sayesinde bağırsakların çalışmasını sağlayarak bağırsaklarda oluşan kabızlık gibi sorunlarını da tedavi etmektedir.

Omega-3 bakımından zengin olan chia kolesterolü düşürür ve dengede kalmasını sağlamaktadır.

Antioksidan bakımında da zengindir. Özellikle beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Ayrıca beynin yaşlanmasını önler ve beyni korur.

Düzenli şekilde chia tohumu tüketildiği zaman kemik ve kasların gelişimini sağlayarak, kemik ve kasları güçlendirmektedir. Ayrıca oluşacak kemik hastalıklarına karşı da korumaktadır.

İçerisinde bulundurduğu omega-3 ile vücuttaki iltihapla savaşmaktadır.

Mide ve bağırsaklarda gaz ve şişkinliğin oluşmasının önüne geçmektedir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılmasını da sağlamaktadır.

Vücudun su kaybını azaltmaktadır.

Chia tohumunun cilt için de çok faydası bulunmaktadır. Cildin nemli kalmasını sağlar, cildi canlandırır ve cilde kızarıklık olmasını da engellemektedir.

Ayrıca cildin yaşlanmasını önler ve cildin daha genç görünmesini sağlamaktadır.

Saçların daha sağlıklı olmasını da sağlamaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu sayede vücudu dışardan gelecek her türlü hastalıklara korumaktadır. Ayrıca vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır.

Uykunun düzene girmesini sağlar.

Diş sağlığını koruyarak, diş çürümesini de önlemektedir.

Kan şekeri seviyesini azaltıyor.

Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Chia Tohumunun Kullanımı Nasıldır?

Uzmanlar günlük olarak 1-2 yemek kaşığı chia tohumu tüketmenin yeterli olacağını söylüyor. Fazla tüketildiği zaman yan etkisi görülebilir veya zararı olabilir.

Yemeklerde ve salatalarda kullanılmaktadır.

Yoğurdun üzerine atılıp da tüketilmektedir.

Suda bekletip de tüketilebilir.