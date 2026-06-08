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Otomotiv Chery’den SUV alacaklara haziran fırsatı!
Otomotiv

Chery’den SUV alacaklara haziran fırsatı!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Chery’den SUV alacaklara haziran fırsatı!

Chery, haziran ayında yeni TIGGO7 ve TIGGO8 modelleri için avantajlı satın alma koşullarını duyurdu.

Haziran ayında SUV sahibi olmak isteyenler için Chery, TIGGO7 ve TIGGO8 modellerinde dikkat çeken kampanyalar başlattı. Teknolojik donanımı, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve modern tasarım anlayışıyla öne çıkan Chery modelleri, haziran ayı boyunca geçerli avantajlı finansman seçenekleriyle SUV sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

 

Yeni TIGGO7’de 135 bin TL’ye varan takas desteği!

Modern yaşamın farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayan yapısı, gelişmiş teknolojileri ve güçlü tasarımıyla dikkat çeken yeni TIGGO7, haziran ayı boyunca cazip kampanyalarla kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Tiggo7 4x4 Prestige versiyonu için %80 ÖTV avantajı ile 2.391.000 TL’den başlayan fiyatlar ve yeni TIGGO7 4x2 Prestige versiyonu için sunulan 135 bin TL’ye varan takas desteği, SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Ticari müşterilere özel olarak sunulan 600 bin TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli kredi desteği de dikkat çekiyor.

 

Geniş yaşam alanı, yüksek sürüş konforu ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle öne çıkan yeni TIGGO7, günlük şehir kullanımından uzun yolculuklara kadar farklı kullanım senaryolarında konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

 

Yeni TIGGO8’de 600 bin TL’ye 6 ay vadeli teklif

Chery’nin 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli yeni TIGGO8 ise haziran ayı boyunca sunulan 600 bin TL’ye 6 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi ve 122 bin TL’ye varan takas desteği kampanyasıyla dikkat çekiyor. Güçlü SUV tasarımını premium detaylar ve gelişmiş teknolojilerle buluşturan yeni TIGGO8, geniş aileler ve konfor odaklı kullanıcılar için üst düzey bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Yüksek kalite hissi, gelişmiş multimedya sistemi, sürüş destek teknolojileri ve ferah iç mekânıyla öne çıkan yeni TIGGO8, Chery’nin SUV segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi sürdürüyor.

 

Chery, sunduğu avantajlı kampanyaların yanı sıra müşteri memnuniyetini ve satış sonrası deneyimi stratejisini merkezine alarak kullanıcılarına bütüncül bir sahiplik deneyimi sunmayı sürdürüyor. Marka, yalnızca ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda geliştirdiği kapsamlı hizmet ekosistemiyle de kullanıcılarına güven vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen CHERY FAMILY CARE hizmet markası, müşteri odaklı yaklaşımı bir üst seviyeye taşıyarak satış sonrası süreçleri daha erişilebilir, hızlı ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

 

Bakım ve onarım süreçlerinde mobilitenin kesintiye uğramaması için sunulan ikâme araç hizmeti başta olmak üzere farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler, Chery’nin kullanıcı deneyimini her aşamada destekleme yaklaşımını ortaya koyuyor. Araç sahipliği sürecinin her adımında güven veren bir marka olan Chery, satış öncesinden satış sonrasına uzanan yolculukta kullanıcılarının yanında yer alıyor.

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