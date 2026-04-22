Katil Nato Türkiye’den defol! Dışişleri önünde Rutte karşılaması

Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanlığı’na giden yol üzerindeki bir üst geçide çıkan TGB üyeleri, üzerinde "Rutte defol, Ankara'da NATO'ya yer yok" yazılı dev bir pankart açtı. Grup, pankartın arkasından sık sık "Katil NATO Türkiye'den defol" sloganları atarak İttifak’ın bölgedeki varlığına tepki gösterdi.

Kritik temaslar basına kapalı

Genel Sekreter Rutte’nin 21-22 Nisan tarihlerini kapsayan Ankara programı oldukça yoğun olsa da, görüşmelerin büyük bir kısmı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında;

Bölgesel ve küresel güvenlik sorunları,

Savunma sanayii iş birliği,

Terörle mücadele başlıkları yer alıyor.

Rutte’nin ayrıca Ankara’daki temasları çerçevesinde bir savunma sanayii tesisini de ziyaret etmesi bekleniyor. Ancak programa ilişkin basına açık herhangi bir basın toplantısı veya etkinlik düzenlenmeyeceği bildirildi.

NATO karşıtı eylemler artıyor

Nisan ayı başında NATO’nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye genelinde düzenlenen protestoların ardından, Rutte’nin ziyaretiyle birlikte Ankara’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. TGB tarafından gerçekleştirilen pankartlı eylemin ardından bölgedeki polis denetimleri sıkılaştırıldı.