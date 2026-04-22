Gündem Katil Nato Türkiye’den defol! Dışişleri önünde Rutte karşılaması
Gündem

Katil Nato Türkiye’den defol! Dışişleri önünde Rutte karşılaması

Yücel Kaya

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara’da protesto ile karşılandı. Rutte’nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğü saatlerde, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri Dışişleri Bakanlığı güzergahında eylem yaptı.

Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanlığı’na giden yol üzerindeki bir üst geçide çıkan TGB üyeleri, üzerinde "Rutte defol, Ankara'da NATO'ya yer yok" yazılı dev bir pankart açtı. Grup, pankartın arkasından sık sık "Katil NATO Türkiye'den defol" sloganları atarak İttifak’ın bölgedeki varlığına tepki gösterdi.

Kritik temaslar basına kapalı

Genel Sekreter Rutte’nin 21-22 Nisan tarihlerini kapsayan Ankara programı oldukça yoğun olsa da, görüşmelerin büyük bir kısmı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında;

  • Bölgesel ve küresel güvenlik sorunları,

  • Savunma sanayii iş birliği,

  • Terörle mücadele başlıkları yer alıyor.

Rutte’nin ayrıca Ankara’daki temasları çerçevesinde bir savunma sanayii tesisini de ziyaret etmesi bekleniyor. Ancak programa ilişkin basına açık herhangi bir basın toplantısı veya etkinlik düzenlenmeyeceği bildirildi.

NATO karşıtı eylemler artıyor

Nisan ayı başında NATO’nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye genelinde düzenlenen protestoların ardından, Rutte’nin ziyaretiyle birlikte Ankara’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. TGB tarafından gerçekleştirilen pankartlı eylemin ardından bölgedeki polis denetimleri sıkılaştırıldı.

Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı!
Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı!

Gündem

Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı!

İki ülkeden Türkiye mesajı: NATO'da süper bir güç!
İki ülkeden Türkiye mesajı: NATO'da süper bir güç!

Dünya

İki ülkeden Türkiye mesajı: NATO'da süper bir güç!

NATO’dan MKE'ye ziyaret
NATO'dan MKE'ye ziyaret

Gündem

NATO’dan MKE'ye ziyaret

Türkiye ile NATO arasında sıcak temas
Türkiye ile NATO arasında sıcak temas

Gündem

Türkiye ile NATO arasında sıcak temas

Demedi deme

Rutte ortalıkda çok dolaşma seninde kafana bu TGBliler cuval geçirir. Sen yenisin galiba, daha önce TGBLİLER abdli conilerin kıçına geçirdiler.

Şizofren

Camide göremiyoruz burada yorum yazanları. demiş ya bı genç savaşalım demiş hükümdar sabah namazında o genci göremedim diye haaah mesele o mesele
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23