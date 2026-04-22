Savcılıklara şikayet yağıyor! Kiralık dairede yeni tuzak ifşa oldu

Aşa, "Bize yapılan birçok şikayette, bazı emlak firmalarının e-Devlet üstünden aldığı yetki şifresiyle bunu kullandıkları yönünde bilgiler geldi. Adam bu şifreyi kopyalıyor ve emlakçının adına sahte ilan veriyor. Bu sahte ilan sonucunda ev kiralamak isteyenlere, 'Ev ucuz, bir an önce evi vermem lazım. İhtiyacım var. İstanbul dışındayım. Bana acele şu IBAN'a, şu havaleyi çıkın, o şekilde geleyim. Hiçbir şey yoksa kalkıp İstanbul'a gelmem' gibi ikna edici bir şekilde vatandaştan kapora alıyorlar." diye konuştu. Bu yöntemle bazı kişilerden birkaç kez kapora alındığına dikkati çeken Aşa, şunları söyledi: "Geçen sene bir saat içinde 40 kişiden bu şekilde kapora alındığı yönünde bize bilgi geldi. Vatandaşın bu konuda azami dikkatli olması lazım. 'Emlakçıyım' diyorsa, gidin mutlaka ofisine bakın. Böyle bir emlak ofisi var mı yok mu? Bu kişi yetkili bir emlakçı mı değil mi? 'Sahibiyim' diyorsa, o kişiden mutlaka tapu ve kimlik bilgisi isteyin. Hiç kimsenin IBAN'ına havale çıkmayın. Ancak kanaat getirdiğiniz zaman, 'Evet, bu emlakçı veya bu ev sahibi' diyorsanız... Bunun dışında hiç kimseye kapora kesinlikle göndermeyin." Tapu veya resmi kurumlar adına yapılan aramalara karşı da uyarıda bulunan Aşa, "Tapudan bazen mesaj geliyormuş. Diyorlar ki 'Tapudan bizi aradılar, sizin mülkünüzle ilgili bir tasarruf var' gibi. O da yeni bir dolandırıcılık. Tapu, belediye veya bir kurum hiçbir zaman kiralık bir ev için vatandaşı aramaz, vatandaşla muhatap olmaz veya vatandaşa bilgi vermez." ifadelerini kullandı. Aşa, emlak danışmanlarının da benzer risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bazen emlakçı farkına varmıyor. Çünkü ilan sitesine şifreyle giriliyor. Bunu devamlı kontrol etmesi lazım. Kendi verdiği ilanlarını mutlaka kontrol etmeleri lazım. Biz emlakçılara sık sık şifreyi değiştirmelerini söylüyoruz. Böyle bir olay vuku bulduysa, hemen savcılığa müracaat etmesi çok önemli." dedi.