Akılalmaz görüntü! Ters şeritte ilerleyen at arabası faciaya davetiye çıkardı
Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler, trafikte ters yönden ilerleyen at arabasıyla karşı karşıya kaldı.
Olay, Karacabey ilçesine bağlı Ulubat mevkiinde trafikte ilerleyen bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, karşı yönden gelmesi gereken şeritte aniden beliren at arabasının, sürücülere zor anlar yaşattığı görüldü.
Sürücüler, karşılarına çıkan at arabası nedeniyle ani manevralar yapmak zorunda kalırken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü. Şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, yaşanan tehlike trafikte kural ihlallerinin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Yetkililerin, özellikle kırsal bölgelerde benzer olayların önüne geçilmesi adına denetimlerini artırması bekleniyor.