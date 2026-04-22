  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler yaşanıyor! İran kararını ABD iletti Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk İran'dan komşularına son uyarı! Petrole artık veda edin CHP'li Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada flaş gelişme Canlı yayında Meloni’ye hakaret edildi! İtalya’dan Rusya’ya diplomatik tepki Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı Körfez’de Siyonist-Haçlı ablukasına sert tepki! Erakçi, Trump'ın uykularını kaçırdı Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması! “Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var” Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Tuncay Sonel tutuklandı Konya'da son dakika şoku
Bozbey’in yatak odasından "yok" dediği şirketin tapuları çıktı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları ve Seres Gayrimenkul üzerinden yürütülen soruşturmada yeni bir perde aralandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in "hiçbir bağım yok" dediği paravan şirkete ait tapuların, evinde yapılan aramada yatak odasındaki kütüphane çekmecesinden çıktığı görüntülerle kanıtlandı.

Yolsuzluk operasyonunun merkezinde yer alan ve belediyeden usulsüz para aktarımı ile kara para aklama iddialarıyla kayyum atanan Seres Gayrimenkul hakkında konuşan Mustafa Bozbey, şirketle ve tapularla herhangi bir alakası olmadığını savunmuştu. Ancak TGRT Haber canlı yayınında paylaşılan belgeler, Bozbey’in bu savunmasını yerle bir etti.

Yatak odasında tapu koleksiyonu

Gazeteci Ece Sevim’in canlı yayında ekranlara taşıdığı gerçek tapu senetlerinin, emniyet güçlerince yapılan aramada Mustafa Bozbey’in yatak odasının girişindeki kütüphane çekmecesinde bulunduğu açıklandı. Üzerinde Seres Gayrimenkul ibaresi bulunan ve Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki taşınmazlara ait olan tapuların, "alakam yok" denilen şirketle olan organik bağı gözler önüne serdi.

Özgür Özel "çökme" demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’daki operasyonun ardından "AK Parti Bursa’ya çökmek istiyor" diyerek operasyonun siyasi olduğunu ileri sürmüştü. Ancak ortaya çıkan yeni belgeler ve Bozbey’in akrabasının üzerine görünen şirkette kendisinin de "satış danışmanı" olarak sigortalı gösterilmesi, iddiaların sadece siyasi bir söylemden ibaret olmadığını düşündürüyor.

Paravan şirket ve kara para aklama

İddialara göre:

  • Seres Gayrimenkul, belediyeden gelen usulsüz paraların aklandığı bir merkez olarak kullanıldı.
  • Bu paralarla aile üyeleri üzerinden lüks gayrimenkuller satın alındı.
  • Şirket, operasyonel olarak belediye imkanlarıyla finanse edildi.

Canlı yayında gösterilen ve "sahte ya da Photoshop değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin orijinal tapu senedi" olduğu vurgulanan belgeler, yolsuzluk dosyasının derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Bursa kamuoyu, yatak odasından çıkan bu tapuların ardından Bozbey’den gelecek açıklamayı merakla bekliyor.

CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı
Siyaset

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Atatürk'ün partisi dedikleri bu mu. Dokunduğun yerden rüşvet fışkırıyor....

Kapı gibi tapu

Chp liler tapu tapu diye yırtınıyordu, al sana tapu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23