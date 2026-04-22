Bozbey’in yatak odasından "yok" dediği şirketin tapuları çıktı!

Yolsuzluk operasyonunun merkezinde yer alan ve belediyeden usulsüz para aktarımı ile kara para aklama iddialarıyla kayyum atanan Seres Gayrimenkul hakkında konuşan Mustafa Bozbey, şirketle ve tapularla herhangi bir alakası olmadığını savunmuştu. Ancak TGRT Haber canlı yayınında paylaşılan belgeler, Bozbey’in bu savunmasını yerle bir etti.

Yatak odasında tapu koleksiyonu

Gazeteci Ece Sevim’in canlı yayında ekranlara taşıdığı gerçek tapu senetlerinin, emniyet güçlerince yapılan aramada Mustafa Bozbey’in yatak odasının girişindeki kütüphane çekmecesinde bulunduğu açıklandı. Üzerinde Seres Gayrimenkul ibaresi bulunan ve Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki taşınmazlara ait olan tapuların, "alakam yok" denilen şirketle olan organik bağı gözler önüne serdi.

Özgür Özel "çökme" demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’daki operasyonun ardından "AK Parti Bursa’ya çökmek istiyor" diyerek operasyonun siyasi olduğunu ileri sürmüştü. Ancak ortaya çıkan yeni belgeler ve Bozbey’in akrabasının üzerine görünen şirkette kendisinin de "satış danışmanı" olarak sigortalı gösterilmesi, iddiaların sadece siyasi bir söylemden ibaret olmadığını düşündürüyor.

Paravan şirket ve kara para aklama

İddialara göre:

Seres Gayrimenkul , belediyeden gelen usulsüz paraların aklandığı bir merkez olarak kullanıldı.

, belediyeden gelen usulsüz paraların aklandığı bir merkez olarak kullanıldı. Bu paralarla aile üyeleri üzerinden lüks gayrimenkuller satın alındı.

Şirket, operasyonel olarak belediye imkanlarıyla finanse edildi.

Canlı yayında gösterilen ve "sahte ya da Photoshop değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin orijinal tapu senedi" olduğu vurgulanan belgeler, yolsuzluk dosyasının derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Bursa kamuoyu, yatak odasından çıkan bu tapuların ardından Bozbey’den gelecek açıklamayı merakla bekliyor.