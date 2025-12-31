Chery TIGGO7 ve TIGGO8’den 5 yıldızlı güvenlik!

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla önce çıkan Çinli otomotiv devi Chery, otomobillerinde yenilikçi teknolojilere olduğu kadar güvenli sürüşe verdiği önemle de dikkatleri üzerine çekiyor. Beş yıldızlı güvenliğin tek bir test anından ibaret olmadığını, zaman içinde tutarlı koruma sunmanın esas olduğu görüşünü savunan marka, TIGGO ailesiyle küresel arenada güvenlik yetkinliğini bir kez daha kanıtladı. TIGGO8, ANCAP’ten beş yıldızlı derecelendirme alırken, TIGGO7 ASEAN NCAP testlerinde rekor düzeyde 94,68 puan elde etti. Bu sonuçlar, Chery’nin sunduğu güvenliğin, farklı pazarlar, mevzuatlar ve gerçek sürüş koşullarındaki dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Hem küresel hem bölgesel otoritelere kendini kanıtlandı!

Sıkı ve kapsamlı değerlendirme standartlarıyla dünyanın en saygın araç güvenliği değerlendirme programları arasında yer alan ANCAP ve ASEAN NCAP, çarpışma performansının ötesinde; çocuk koruması, yetişkin yolcu koruması ve aktif güvenlik sistemlerinin etkinliğini değerlendiriyor. TIGGO7 ve TIGGO8’in bu alanlardaki güçlü performansı, yalnızca uç durumlarda değil, günlük sürüş boyunca da aileleri koruyan bir yaklaşımla dengeli bir güvenlik felsefesini ortaya koyuyor. Gerçek güvenliğin sağlam mühendislikle başladığı ilkesiyle geliştirilen TIGGO ailesi; güçlendirilmiş kritik bölgelere sahip yüksek dayanımlı gövde yapıları üzerine inşa ediliyor. Bu yapı, darbe enerjisini etkili şekilde emip dağıtan stabil bir güvenlik kafesi oluştururken ister yoğun şehir trafiğinde ister uzun yolculuklarda olsun, tüm yolcular için güvenilir koruma sağlıyor.

Güvenliği her zaman hissettiren akıllı destek!

Güvenliğin günlük kullanımda sürücüyü desteklediğinde anlam kazandığını vurgulayan Chery, TIGGO modellerindeki gelişmiş sürücü destek sistemleriyle, çevreyi sürekli izleyerek güvenli takip mesafesini korumaya, şeritte kalmaya ve olası risklere hızlı tepki vermeye yardımcı oluyor. Bu teknolojiler; sakin ve güvenilir bir yardımcı sürücü gibi çalışarak stresi azaltıyor, yorgunluğu hafifletiyor ve her yolculuğu daha akıcı ve güvenli hale getiriyor. TIGGO7 ve TIGGO8’in başarıları, Chery’nin güvenliğe yaptığı uzun vadeli yatırımlara dayanıyor. 2008 yılında kendi çarpışma test tesislerini kuran Chery, uluslararası standartlarla uyumlu kapsamlı bir küresel güvenlik sistemi inşa etti. Bu uzun soluklu yaklaşım, güvenliğin bir eklenti değil, her araca entegre edilmiş temel bir yetkinlik olmasını sağlıyor. “Aile İçin Güvenlik” felsefesiyle hareket eden Chery, ailelerin bugün, yarın ve gelecekteki her yolculukta güvenle tercih edebileceği araçlar sunmaya devam ediyor.