Chery, 72 farklı modelin karbon ayak izi değerlendirmesini tamamlayarak “Çifte Karbon” taahhüdünü gerçekleştirdi!

Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery, küresel iklim değişikliği karşısında dünyanın geleceğine olan bağlılığını aktif olarak yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery, Paris Anlaşması'na ve Çin'in "çifte karbon" hedefine yanıt vermek üzere gerçekleştirdiği yenilikçi önlem ve çabalar ile karbon nötr bir marka olma yolunda önemli adımlar atıyor. Ayrıca Chery, geçtiğimiz haziran ayında 2023 ESG raporunu yayınlayarak, yıl boyunca yaptığı kapsamlı karbon ayak izi değerlendirmesini ve şirketin karbon emisyonu denetimini kamuoyuna sundu. Böylece şirket, 72 araç modelinin karbon ayak izi değerlendirmesini tamamlayarak, çevre dostu dönüşümü sürdürmedeki kararlılığını ve becerilerini ortaya koydu.

Chery, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına, ürünlerinin karbon ayak izlerinin kesin olarak bilinmesinin hayati önem taşıdığının bilincinde. Bunun dışında Chery, 2023 yılında Binek Araçların Yaşam Döngüsü Karbon Emisyonu Muhasebesine İlişkin Teknik Şartname’yi takiben 72 araç modelinin yıllık karbon ayak izi değerlendirmesini tamamladı. Bu girişim, şirkete ayrıntılı veri desteği sağlarken, sonraki emisyon azaltma stratejileri ve ürün tasarım optimizasyonu adına bilimsel bir temel sunuyor. Chery, titizlikle sürdürülen karbon ayak izi yönetimi sayesinde, yavaş yavaş tüm ürün yaşam döngüsünü kapsayan çevre dostu bir tedarik zinciri sistemi inşa ediyor.

Elektrik ve hidrojen alanlarında yenilikçi yaklaşım!

Ayrıca Chery, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını azaltmak üzere, "çevre koruma, enerji tasarrufu, sağlık ve güvenlik" kavramlarını ürün tasarım ve geliştirme süreçlerine derinlemesine entegre ediyor. Bu noktada Chery, “karbon emisyonu analizi destek sistemi” kurarak ve tüm araçlarının yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını hesaplamak üzere becerilerini geliştirerek, kapsamlı bir temel oluşturdu.

2023 yılında 72 araç modelinin karbon ayak izi değerlendirmesinin başarıyla tamamlanması, bu çabayı canlı bir şekilde gözler önüne seriyor. Chery ayrıca, yüksek performanslı, düşük emisyonlu temiz enerji araçları geliştirmeye ve yenilikçi çözümlere odaklanan bir kalkınma stratejisi izliyor. Marka, Nisan 2023'te yeni enerji alanında yenilikçi bir yaklaşım gösterdiği Süper Hibrit Platformu, E0X Yüksek Performanslı Elektrikli Platformu ve bu alanlarla ilgili 135 yeni teknolojiyi pazara sundu. Bu girişim, yeni enerji ve akıllı çözümlerin ilerlemesini hızlandırarak teknolojik ilerlemede yeni bir yolculuğun başlangıcını da işaret ediyor. Örneğin Chery, Nisan 2023'te hibrit araçlar için güç kaynağı olarak kullanılabilen ve tüm hibrit araçlar için sıfıra yakın emisyon sağlayan 2.0T hidrojen motorunu tanıttı. 2.0T hidrojen motorun pazara sunulması, Chery'nin "yakıt", "elektrik" ve "hidrojen" alanlarındaki kapsamlı ürün gamı vizyonunu destekliyor.

Chery, artırılmış menzil, hibrit, elektrik ve hidrojen teknolojilerinin düşük emisyon avantajlarından yararlanarak yeni enerji araçlarının geliştirilmesini hızlandırıyor. Şirket ayrıca, hidrojenli içten yanmalı motorlar ve hidrojen yakıt bileşenleri gibi en ileri teknolojilere yapılan yatırımları artırarak pazara daha yüksek menzilli, düşük enerji tüketimli ve düşük karbonlu çözümler sunuyor.

ARRIZO 8 ve TIGGO 9 modelleri karbon salınımında önemli azalma sağlıyor!

Chery, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde araçlarının enerji tüketimini azaltmanın yeni yollarını araştırıyor. Şirket, düşük rüzgâr direncine sahip tasarımlar, hafif malzemeler ve düşük karbonlu malzemeler kullanarak araç yapılarını sürekli olarak optimize ediyor ve genel araç ağırlığını ve enerji etkisini azaltırken performansını artırıyor. Örneğin, ARRIZO 8 modeli hafif yapı teknolojisi sayesinde 42 kilogramlık bir ağırlık avantajı elde etti ve bu da yaklaşık 400 kilogramlık karbon salınımına eşdeğer bir azalma ile sonuçlandı. Bu da Chery'nin üstün becerilerini ve sürdürülebilir araştırma ve geliştirme noktasındaki olağanüstü başarılarını gözler önüne seriyor. T2X platformunu ve yeni nesil Qpower teknolojisine sahip olan TIGGO 9 modeli ise Nisan 2024 'te, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Yenilikçi hafif yapıdaki SUV tasarımı, Chery'nin "çifte karbon" yaklaşımına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Chery, gelecekte de çevre dostu kalkınma konseptini desteklemeye devam edecek. Bununla birlikte marka, çevre dostu dönüşüm uygulamalarını yoğunlaştırmak üzere hassas karbon ayak izi yönetimini kullanacak. Chery, insanlık ve doğa arasında uyumlu bir birliktelik için çabalayarak küresel iklim yönetişimine daha fazla bilgi ve güç katmayı hedefliyor.