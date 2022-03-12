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Spor Chelsea'ye bir şok da Premier Lig'den geldi!
Spor

Chelsea'ye bir şok da Premier Lig'den geldi!

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 17:20:00 -
Chelsea'ye bir şok da Premier Lig'den geldi!

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkilerinin elinden alındığı duyuruldu.

Kulüp ile hükümet arasındaki lisans anlaşmasının geçerli olduğu ve takımın antrenman ve maçlarını yapmaya devam edeceği belirtildi.

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