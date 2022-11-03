  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Chelsea’nin yıldızı Fenerbahçe taraftarını şoke etti! Beşiktaşlılar çıldırdı N'Golo Kante resmen açıkladı!
Spor

Chelsea’nin yıldızı Fenerbahçe taraftarını şoke etti! Beşiktaşlılar çıldırdı N'Golo Kante resmen açıkladı!

Chelsea'nin yıldız ismi N'Golo Kante, Türk taraftarın kendisine "Come to Fenerbahçe" demesi üzerine "Hayır ben Beşiktaşlıyım" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 12:59:00 -

Dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Chelsea'nin yıldız ismi Kante, Fenerbahçeli bir taraftarın "Come to Fenerbahçe" talebini "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum." diyerek kibarca reddetti.

Sarı-lacivertli taraftar, bu cevap üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

Sadece 2 maçta oynadı

Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 2 maçta oynayan Fransız futbolcu, Dünya Kupası'nı da kaçıracak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23