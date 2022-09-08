Chelsea'de yeni dönem
Premier Lig devi Chelsea, teknik direktörlük görevine Graham Potter'ın getirildiğini bildirdi.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Thomas Tuchel ile dün yolların ayrıldığını açıklamıştı. Londra ekibi, Tuchel'den boşalan teknik adam koltuğuna Graham Potter'ın getirildiğini duyurdu.
Chelsea, yeni teknik direktörüyle 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.
Brighton'ı çalıştıran Graham Potter, 3 yıllık görev süresinde maç başına 1.28 puan ortalaması tutturdu.
Potter'ın takımı Brighton, bu sezon Premier Lig'e 6 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başlamıştı. İngiliz teknik adamın takımı 4. sırada yer alıyordu.