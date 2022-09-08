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Spor Chelsea'de yeni dönem
Spor

Chelsea'de yeni dönem

Premier Lig devi Chelsea, teknik direktörlük görevine Graham Potter'ın getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 19:25:00 -
Chelsea'de yeni dönem

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Thomas Tuchel ile dün yolların ayrıldığını açıklamıştı. Londra ekibi, Tuchel'den boşalan teknik adam koltuğuna Graham Potter'ın getirildiğini duyurdu.

Chelsea, yeni teknik direktörüyle 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

Brighton'ı çalıştıran Graham Potter, 3 yıllık görev süresinde maç başına 1.28 puan ortalaması tutturdu.

Potter'ın takımı Brighton, bu sezon Premier Lig'e 6 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başlamıştı. İngiliz teknik adamın takımı 4. sırada yer alıyordu.

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