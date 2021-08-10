Chelsea Villarreal canlı izle | Chelsea Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Kupa finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi Kupası'nın sahibi Villarreal Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda?
UEFA Süper Kupa sahibini bulunuyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrapa Ligi'ni kazanan Villarreal karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?
Chelsea Villarreal canlı izle | Chelsea Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında 11 Ağustos’ta yapılacak maçla sahibini bulacak. Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.
UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:
Yıl Maç Sonuç
1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0
1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih 1-0, 2-0
1976 Anderlecht-Bayern Münih 1-2, 4-1
1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0
1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2
1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-0, 1-1
1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0
1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma)
1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0
1984 Juventus-Liverpool 2-0
1986 Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0
1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0
1988 Mechelen-PSV 3-0, 0-1
1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0
1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0
1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0
1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1
1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma)
1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0
1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0
1996 Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1
1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1
1998 Chelsea-Real Madrid 1-0
1999 Lazio-Manchester United 1-0
2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma)
2001 Liverpool-Bayern Münih 3-2
2002 Real Madrid-Feyenoord3-1
2003 Milan-Porto 1-0
2004 Valencia-Porto 2-1
2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma)
2006 Sevilla-Barcelona 3-0
2007 Milan-Sevilla 3-1
2008 Zenit-Manchester United 2-1
2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma)
2010 Atletico Madrid-Inter 2-0
2011 Barcelona-Porto 2-0
2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1
2013 Bayern Münih-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)
2014 Real Madrid-Sevilla 2-0
2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma)
2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma)
2017 Real Madrid-Manchester United 2-1
2018 Atletico Madrid-Real Madrid 4-2 (uzatma)
2019 Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla)
2020 Bayern Münih-Sevilla 2-1 (uzatma)
(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)