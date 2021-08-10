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Spor Chelsea Villarreal canlı izle | Chelsea Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Chelsea Villarreal canlı izle | Chelsea Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Kupa finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi Kupası'nın sahibi Villarreal Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:38:00 -
Chelsea Villarreal canlı izle | Chelsea Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa sahibini bulunuyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrapa Ligi'ni kazanan Villarreal karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?

Chelsea Villarreal canlı izle | Chelsea Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında 11  Ağustos’ta yapılacak maçla sahibini bulacak. Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:

Yıl          Maç       Sonuç

1973      Ajax-Milan          0-1, 6-0

1975      Dinamo Kiev-Bayern Münih        1-0, 2-0

1976      Anderlecht-Bayern Münih           1-2, 4-1

1977      Liverpool-Hamburg        1-1, 6-0

1978      Anderlecht-Liverpool     3-1, 1-2

1979      Nottingham Forest-Barcelona   1-0, 1-1

1980      Valencia-Nottingham Forest      1-2, 1-0

1982      Aston Villa-Barcelona     0-1, 3-0 (uzatma)

1983      Aberdeen-Hamburg       0-0, 2-0

1984      Juventus-Liverpool         2-0

1986      Steaua Bükreş-Dinamo Kiev        1-0

1987      Porto-Ajax          1-0, 1-0

1988      Mechelen-PSV  3-0, 0-1

1989      Milan-Barcelona              1-1, 1-0

1990      Milan-Sampdoria             1-1, 2-0

1991      Manchester United-Kızılyıldız    1-0

1992      Barcelona-Werder Bremen         1-1, 2-1

1993      Parma-Milan      0-1, 2-0 (uzatma)

1994      Milan-Arsenal   0-0, 2-0

1995      Ajax-Real Zaragoza         1-1, 4-0

1996      Juventus-Paris Saint Germain    6-1, 3-1

1997      Barcelona-Borussia Dortmund   2-0, 1-1

1998      Chelsea-Real Madrid      1-0

1999      Lazio-Manchester United            1-0

2000      Galatasaray-Real Madrid              2-1 (uzatma)

2001      Liverpool-Bayern Münih              3-2

2002      Real Madrid-Feyenoord3-1

2003      Milan-Porto       1-0

2004      Valencia-Porto  2-1

2005      Liverpool-CSKA Moskova             3-1 (uzatma)

2006      Sevilla-Barcelona             3-0

2007      Milan-Sevilla      3-1

2008      Zenit-Manchester United            2-1

2009      Barcelona-Shakhtar Donetsk      1-0 (uzatma)

2010      Atletico Madrid-Inter    2-0

2011      Barcelona-Porto              2-0

2012      Atletico Madrid-Chelsea              4-1

2013      Bayern Münih-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)

2014      Real Madrid-Sevilla         2-0

2015      Barcelona-Sevilla             5-4 (uzatma)

2016      Real Madrid-Sevilla         3-2 (uzatma)

2017      Real Madrid-Manchester United             2-1

2018      Atletico Madrid-Real Madrid      4-2 (uzatma)

2019      Liverpool-Chelsea           2-2 (5-4 penaltılarla)

2020      Bayern Münih-Sevilla     2-1 (uzatma)

(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)

 

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