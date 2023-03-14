Chelsea, statta iftar verecek

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna çeyrek finalde devam edecek olan Chelsea, anlamlı bir etkinliğe imza atacak.

Londra ekibi, stadyumda iftar yemeği vereceğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Stamford Bridge Stadyumu'nda verilecek iftar yemeğinin 26 Mart Pazar günü olduğu aktarıldı.

Chelsea Vakfının Başkanı Simon Taylor şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Çadırı Projesi ile açık iftarımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan gurur duyuyoruz. Ramazan'ı ve Müslüman topluluğunu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmamızın çok önemli bir parçası. 26 Mart Pazar günü, insanları ağırlamak için sabırsızlanıyorum."

ÖNE ÇIKAN VİDEO